Стало известно, кто будет выполнять обязанности главы НБУ после увольнения Смолия

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова будет выполнять обязанности председателя НБУ после увольнения Якова Смолия.

Рожкова с 2015 года работает в НБУ Фото: bank.gov.ua

После увольнения Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины (НБУ) исполняющим обязанности председателя НБУ будет первый заместитель Екатерина Рожкова. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба регулятора на своей странице в Facebook.

"После увольнения Смолия исполняющей обязанности главы Национального банка Украины является первый заместитель председателя Рожкова", – говорится в сообщении.

Рожкова с 2015 года работает в НБУ. С июня 2018 года занимает должность первого заместителя главы Нацбанка.

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада уволила Смолия с должности главы НБУ. Соответствующий проект постановления №3772, который 2 июля внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский, поддержали 286 депутатов при минимально необходимых 226.

Смолий подал Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию 1 июля, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

Беспокойство по поводу заявления Смолия высказали западные партнеры Украины и международные организации. Послы "Большой семерки" заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.