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Стало известно, кто будет выполнять обязанности главы НБУ после увольнения Смолия

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова будет выполнять обязанности председателя НБУ после увольнения Якова Смолия.

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Рожкова с 2015 года работает в НБУ
Рожкова с 2015 года работает в НБУ
Фото: bank.gov.ua

После увольнения Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины (НБУ) исполняющим обязанности председателя НБУ будет первый заместитель Екатерина Рожкова. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба регулятора на своей странице в Facebook.

"После увольнения Смолия исполняющей обязанности главы Национального банка Украины является первый заместитель председателя Рожкова", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2613823608831795

Рожкова с 2015 года работает в НБУ. С июня 2018 года занимает должность первого заместителя главы Нацбанка.

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада уволила Смолия с должности главы НБУ. Соответствующий проект постановления №3772, который 2 июля внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский, поддержали 286 депутатов при минимально необходимых 226.

Смолий подал Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию 1 июля, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

Беспокойство по поводу заявления Смолия высказали западные партнеры Украины и международные организации. Послы "Большой семерки" заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.

По данным LIGA.net, Смолий принял решение написать заявление об отставке после заседания Национального совета реформ 30 июня, на котором у него произошел конфликт с Зеленским по поводу программы дешевых кредитов "5–7–9%".

Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года. Срок его полномочий заканчивался в 2025 году.

Теги: Украина, НБУ, отставка, Владимир Зеленский, Нацбанк, Екатерина Рожкова, увольнение, заседание
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