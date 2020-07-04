Шмыгаль заявил, что шорт-лист кандидатов на должность главы НБУ уже сформирован

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что список претендентов на должность председателя Национального банка Украины составлялся с учетом пожеланий "основных игроков банковского рынка".

Шорт-лист кандидатов на должность председателя Национального банка Украины уже сформирован. Об этом вечером 3 июля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В ближайшие дни кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка уже назвали свои предложения, есть шорт-лист кандидатов", – сказал он.

Главными требованиями к будущему кандидату Шмыгаль назвал "высокий профессионализм и кристальную репутацию".

Сколько кандидатов на должность главы НБУ в этом шорт-листе, премьер не уточнил.

Предыдущий глава НБУ Яков Смолий был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает первый заместитель Смолия Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

"В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабмина, президента неоднократно звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 [грн/$], потому что такие параметры заложены в бюджет. Все это заставило меня принять решение [об отставке]", – сказал он.