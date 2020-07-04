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Зеленский о курсе гривны: Я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что гривна не нуждается в поддержке из-за отставки Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

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Зеленский назвал разговоры о поддержке курса "тонкой дискуссией"
Зеленский назвал разговоры о поддержке курса "тонкой дискуссией"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что курс гривны необходимо сдерживать административными методами. Об этом он заявил 4 июля во время поездки в Одесскую область. Видео брифинга опубликовал телеканал "Наш".

"Рычаги для сдерживания курса гривны всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это дискуссия тонкая… Мы можем с вами говорить о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны, или мы все-таки в рыночных условиях…" – сказал он, отвечая на вопрос, как власти намерены поддерживать курс гривны в связи с отставкой Якова Смолия с должности главы Нацбанка.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

"В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабмина, президента неоднократно звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 [грн/$], потому что такие параметры заложены в бюджет. Все это заставило меня принять решение [об отставке]", – сказал он.

2 июля, на следующий день после того, как Смолий сообщил о подаче заявления, курс гривны на межбанке опустился. Национальный банк был вынужден выходить с валютной интервенцией на рынок впервые с середины апреля.

Теги: валюта, гривна, НБУ, экономика, межбанк, Владимир Зеленский, Нацбанк, курс гривны, Яков Смолий
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