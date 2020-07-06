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Смолий рассказал, кто из министров просил опустить курс гривны и ускорить инфляцию

Экс-глава Нацбанка Украины Яков Смолий назвал непрофессиональной просьбу представителя Кабмина снизить курс доллара и ускорить инфляцию, чтобы показатели соответствовали макропрогнозу Минэкономики.

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Смолий заявил, что глава Минэкономразвития Украины Игорь Петрашко просил снизить курс гривны к доллару
Смолий заявил, что глава Минэкономразвития Украины Игорь Петрашко просил снизить курс гривны к доллару
Фото: rada.gov.ua

Действующий министр экономики Украины Игорь Петрашко на одном из совещаний просил руководство НБУ снизить курс гривны к доллару до 29–30 грн/$ и ускорить инфляцию до 11%. Об этом в интервью LB.ua заявил экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий. 

"На одном из совещаний с участием президента, премьер-министра, министров, советников президента действующий министр экономики [Игорь Петрашко] отметил, что в их макропрогнозе заложена инфляция 11%, учетный курс доллара к гривне – 29 или 30 [грн/$]. Национальный банк ставит себе целью инфляцию 5% ± 1 процентный пункт и дает рынку устанавливать курс 27 грн/$. Это влияет на доходную часть бюджета. А им надо сделать так, чтобы курс и инфляция были именно такими. Извините, но это разговор не на профессиональном уровне", – отметил Смолий.

При этом экс-глава НБУ добавил, что у него были "нормальные рабочие отношения" с министром финансов Сергеем Марченко.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

"В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабмина, президента неоднократно звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 [грн/$], потому что такие параметры заложены в бюджет. Все это заставило меня принять решение [об отставке]", – сказал он, не уточнив, кто из чиновников выдвигал такие требования.

Теги: Украина, инфляция, гривна, НБУ, доллар, экономика, Нацбанк, курс доллара, курс гривны, Яков Смолий, Минэкономики, Игорь Петрашко
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