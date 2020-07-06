Совет Нацбанка отказался назначить Чурия замглавы НБУ на новый срок

Срок замглавы Нацбанка Украины Олега Чурия на его должности заканчивается 10 июля. Он продолжит занимать эту должность, пока совет НБУ не назначит нового замглавы Нацбанка.

19 июня Смолий внес представление совету НБУ о кандидатуре Чурия (на фото) на должность своего заместителя Фото: bank.gov.ua

Совет Национального банка Украины отказался назначить Олега Чурия на должность заместителя главы НБУ. Об этом 6 июля в Facebook сообщил глава совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Он добавил, что, в соответствии со статьей 20 закона Украины "О Национальном банке Украины", заместитель председателя Национального банка Украины, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность нового заместителя.

Данилишин также напомнил, что пятилетний срок Чурия на посту заканчивается 10 июля.

19 июня тогдашний председатель НБУ Яков Смолий внес представление совету НБУ о кандидатуре Чурия на должность своего заместителя. Однако 30 июня совет НБУ на своем заседании отказался вносить в повестку дня вопрос назначения Чурия.

"Безосновательный отказ поставить данную кандидатуру на голосование может указывать на политическую мотивированность отдельных членов совета НБУ, которые не поддержали это предложение", – заявили тогда в пресс-службе НБУ.

В ответ на это Смолий созвал внеочередное заседание совета Нацбанка на 6 июля для рассмотрения вопроса назначения Чурия.

1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ.