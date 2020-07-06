Совет Нацбанка отказался назначить Чурия замглавы НБУ на новый срок

Совет Национального банка Украины отказался назначить Олега Чурия на должность заместителя главы НБУ. Об этом 6 июля в Facebook сообщил глава совета Нацбанка Богдан Данилишин.
Он добавил, что, в соответствии со статьей 20 закона Украины "О Национальном банке Украины", заместитель председателя Национального банка Украины, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность нового заместителя.
Данилишин также напомнил, что пятилетний срок Чурия на посту заканчивается 10 июля.
19 июня тогдашний председатель НБУ Яков Смолий внес представление совету НБУ о кандидатуре Чурия на должность своего заместителя. Однако 30 июня совет НБУ на своем заседании отказался вносить в повестку дня вопрос назначения Чурия.
"Безосновательный отказ поставить данную кандидатуру на голосование может указывать на политическую мотивированность отдельных членов совета НБУ, которые не поддержали это предложение", – заявили тогда в пресс-службе НБУ.
В ответ на это Смолий созвал внеочередное заседание совета Нацбанка на 6 июля для рассмотрения вопроса назначения Чурия.
1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ.