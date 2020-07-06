Смолий объяснил, почему Украина не может печатать деньги, как США или Китай

Экс-глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что прямых призывов напечатать 100–200 млрд грн не звучало, однако некоторые чиновники на совещаниях высказывали мнение, что в эмиссии гривны нет ничего страшного и таким способом дефицит бюджета покрывают США, Китай или Германия.

Эмиссия больших объемов национальной валюты в Украине неизбежно приведет к ускорению инфляции и девальвации гривны. Об этом в интервью LB.ua заявил экс-глава Национального банка Яков Смолий.

Он уточнил, что ему не поступало прямых просьб напечатать, например, 200 млрд грн. "Но в целом во время очередного большого совещания кто-то бросал месседж, почему, например, Национальный банк не может помочь покрыть дефицит бюджета? Мол, все страны так делают – Соединенные Штаты, Китай, Германия. Мы пытались объяснять, что это страны, валюта которых является свободно конвертируемой, которая входит в корзину валют Международного валютного фонда. Они могут печатать, потому что их доллары скупят..." – подчеркнул Смолий.

По его словам, в Украине это неизбежно приведет к ухудшению экономической ситуации.

"Мы выпустим эмиссионную гривну – и какие будут последствия? Гривны станет больше, а размер экономики останется тот же. Это значит, что вырастут цены. Условно говоря, у нас есть 100 единиц товара и 1000 единиц денег в свободном обращении. То есть единица товара стоит 10. А завтра мы выпустим еще 1000 денег, а товара же больше не выработалось, поэтому этот товар будет стоить уже 20. Пусть не все идет на цену… Вторая часть идет на покупку валюты, что уже влияет на курс. И тогда в обоих случаях инфляция ползет вверх", – пояснил экс-глава НБУ.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

"В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабмина, президента неоднократно звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 [грн/$], потому что такие параметры заложены в бюджет. Все это заставило меня принять решение [об отставке]", – сказал он.

С предложением использовать эмиссию для покрытия дефицита бюджета выступала, в частности, нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

"У нас есть два варианта выхода [из кризиса]: первый предлагают ведущие экономисты мира – это эмиссия. Эти механизмы уже начали использовать такие страны, как США, Великобритания, Венгрия. […] Что можно сделать уже сегодня, если действовать в интересах украинского бизнеса и граждан? Раздать по 3 тыс. грн каждому украинцу, выдать бесплатные кредиты малому и среднему бизнесу, дофинансировать жилищное строительство, строительство дорог и крупные инфраструктурные проекты", – говорила депутат.