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Смолий рассказал, повлияет ли его отставка на сотрудничество Украины с международными партнерами

Международный валютный фонд и Всемирный банк работают не с персоналиями, а с институциями, заявил экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий, комментируя возможное прекращение сотрудничества с международными донорами Украины из-за его отставки.

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Смолий считает, что его отставка не отразится на сотрудничестве Украины с МВФ или Всемирным банком, если новый глава НБУ сохранит независимость
Смолий считает, что его отставка не отразится на сотрудничестве Украины с МВФ или Всемирным банком, если новый глава НБУ сохранит независимость
Фото: rada.gov.ua

Экс-председатель Нацбанка Украины Яков Смолий считает, что его отставка не отразится на сотрудничестве Украины с международными партнерами, если НБУ сохранит институциональную независимость. Такое мнение он высказал в интервью LB.ua.

"О сотрудничестве с международными институтами. Опять же ни МВФ, ни Всемирный банк, ни одна корпорация не работают с персоналиями. Они работают с институтом. Все будут ждать месседж от новоназначенного председателя. Что он будет делать? Если не будет менять политику Национального банка, если сразу заявит, что постарается быть независимым, поддерживать независимость института, сохранять плавающее курсообразование, оставаться в режиме инфляционного таргетирования, что не будет финансировать бюджет, не будет печатать гривну – это будет ясный сигнал", – сказал экс-чиновник.

Смолий также высказал мнение, что валютный рынок "адекватно отреагировал" на новость о его отставке.

"Валютный рынок очень чувствителен. Мы это увидели в марте, когда ввели карантин. Сначала возникают панические настроения, первая реакция – участники рынка со словами "Лелик, мы пропали!" скупают все, что есть. Но мы умеем реагировать на это. У нас есть золотовалютные резервы для того, чтобы эти колебания сглаживать. Отставка главы центрального банка – менее знаковое событие, чем карантин, но рынок адекватно отреагировал. Первая волна [паники] пробежала 2 июля, и мы в тот же день продали $150 млн. Но на следующий день уже все было спокойно", – отметил он.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

"В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабмина, президента неоднократно звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 [грн/$], потому что такие параметры заложены в бюджет. Все это заставило меня принять решение [об отставке]", – сказал он.

2 июля, на следующий день после того, как Смолий сообщил о подаче заявления, курс гривны на межбанке опустился. Национальный банк был вынужден выходить с валютной интервенцией на рынок впервые с середины апреля.

Теги: Украина, МВФ, валюта, гривна, НБУ, экономика, межбанк, Всемирный банк, валютный рынок, Яков Смолий
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