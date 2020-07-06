Гетманцев: Я был категорическим противником смены руководства Нацбанка

Отрицательный отзыв комитета Рады по вопросам финансов о деятельности главы НБУ Якова Смолия не ставил целью его отставку, это было приглашение к дискуссии, заявил глава комитета Даниил Гетманцев.

Гетманцев: Мы просто высказывали свои опасения, что действия Нацбанка охлаждают экономику, вместо того, чтобы ее разогревать Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Критика бывшего главы Национального банка Украины Якова Смолия со стороны членов парламента была оправданной, но в задачи депутатов не входило отправить руководство регулятора в отставку. Об этом в интервью LIGA.net, опубликованном 6 июля, сказал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

Незадолго до заявления Смолия об уходе комитет одобрил проект постановления с критической оценкой деятельности НБУ, автором которого был нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Текст обсуждался, коллеги вносили изменения, и мы в конце вышли на компромисс. Было два варианта постановления, второй – намного жестче. Там предлагалось признать Смолия утратившим деловую репутацию. Мы проголосовали против", – рассказал Гетманцев.

Из острых моментов в проекте постановления осталось только обвинение руководства Нацбанка в создании "пирамиды облигаций внутреннего госзайма", считает он.

"В основном постановление сбалансировано дает оценку Национальному банку и его работе. Это чисто политическая оценка, юридических последствий нет. Мы не собирались увольнять Смолия", – уверяет глава комитета.

По его словам, в 2019–2020 годах постоянно шли дискуссии о необходимости "разогрева" экономики, они продолжались вплоть до отставки Смолия.

"Мы просто высказывали свои опасения, что действия Нацбанка охлаждают экономику, вместо того, чтобы ее разогревать. Вторая половина 2019 года – это классический пример, когда резкое подорожание гривны привело к потерям экспортеров, потерям бюджета и сыграло роль в падении промышленности. Это ошибка НБУ, я считаю. Мы о ней говорили и в постановлении, и при встречах. Мы считаем, что эти ошибки надо исправлять и учитывать в дальнейшей деятельности. Но я был категорическим противником смены руководства Нацбанка. Бесспорно, люди в руководстве НБУ – профессионалы", – подчеркнул Гетманцев.

17 июня парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде признать целесообразным создание временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства Национального банка Украины.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Глава регулятора подал 1 июля в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

В интервью LB.ua Смолий заявил, что президент Владимир Зеленский 30 июня попросил его уйти с должности.