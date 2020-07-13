В Украине снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 612 человек, сообщил утром 13 июля Совет национальной безопасности и обороны.
Это наименьшее за шесть дней количество новых случаев: накануне было зарегистрировано 678, а до этого в течение четырех дней фиксировали не менее 800 случаев.
В целом коронавирус подтвержден у 54 133 жителей Украины.
От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1398 человек, в том числе 15 – за последние сутки, вылечилось 26 503 (+385 за сутки). 26 232 человека продолжают болеть.
Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено во Львовской (104), Ровенской (99) и Закарпатской (79) областях.
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 3808 человек с коронавирусом, в том числе 81 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома.
Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 803 657 тестирований на коронавирус (в том числе 6976 – за последние сутки), еще 353 717 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).
Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и Киеве:
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12,9 млн, из них более 7,1 млн вылечились, а более 569,1 тыс. умерли.