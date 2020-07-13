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ОБЩЕСТВО

В Украине снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом

По данным Совета национальной безопасности и обороны, коронавирус в Украине уже подтвержден у 54 133 человек, 1398 из них умерли.

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Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено во Львовской области
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено во Львовской области
Фото: depositphotos.com

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 612 человек, сообщил утром 13 июля Совет национальной безопасности и обороны. 

Это наименьшее за шесть дней количество новых случаев: накануне было зарегистрировано 678, а до этого в течение четырех дней фиксировали не менее 800 случаев.

В целом коронавирус подтвержден у 54 133 жителей Украины. 

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1398 человек, в том числе 15 – за последние сутки, вылечилось 26 503 (+385 за сутки). 26 232 человека продолжают болеть.

Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено во Львовской (104), Ровенской (99) и Закарпатской (79) областях

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 3808 человек с коронавирусом, в том числе 81 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома. 

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 803 657 тестирований на коронавирус (в том числе 6976 – за последние сутки), еще 353 717 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и Киеве:

  • Винницкая область – 2122;
  • Волынская область – 3071;
  • Днепропетровская область – 1144;
  • Донецкая область – 759;
  • Житомирская область – 1542;
  • Закарпатская область – 3988;
  • Запорожская область – 622;
  • Ивано-Франковская область – 3071;
  • Киев – 6238;
  • Киевская область – 3068;
  • Кировоградская область – 674;
  • Луганская область – 93;
  • Львовская область – 7107;
  • Николаевская область – 482;
  • Одесская область – 2208;
  • Полтавская область – 334;
  • Ровенская область – 4697;
  • Сумская область – 341;
  • Тернопольская область – 2260;
  • Харьковская область – 2677;
  • Херсонская область – 204 ;
  • Хмельницкая область – 908;
  • Черкасская область – 754;
  • Черновицкая область – 5161;
  • Черниговская область – 608.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2075587062566011

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12,9 млн, из них более 7,1 млн вылечились, а более 569,1 тыс. умерли.

Теги: СНБО, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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