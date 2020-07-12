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В Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина

За последние сутки Винницкая область перестала соответствовать требованиям для ослабления карантина, сообщили в Минздраве Украины.

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Количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Украине достигло 53 521
Количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Украине достигло 53 521
Фото: EPA

В Украине семь областей не соответствуют требованиям для ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные 12 июля.

В частности, требованиям Минздрава не соответствуют:

  • Винницкая область (показатель динамики распространения инфекции составляет 22,4% при норме меньше 10%);
  • Волынская область (превышен показатель выявления новых случаев инфекции: 19,41% при необходимых 11%);
  • Донецкая область (недостаточный охват тестированием – 20,58 на 100 тыс. населения при минимальном требовании 24);
  • Закарпатская область (загруженность больниц превышает 59,64%, показатель выявления новых случаев заражения составляет 15,28%);
  • Ровенская область (превышен показатель выявления новых случаев заражения – 12,79%);
  • Тернопольская область (динамика распространения инфекции составляет 14,63% при необходимых 10%);
  • Черниговская область (проводится меньше 24 тестов на 100 тыс. населения).

Накануне требованиям для смягчения карантина не соответствовали шесть областей: за последние сутки в этот перечень включили Винницкую область.

    По состоянию на утро 12 июля общее количество подтвержденных случаев в Украине достигло 53 521. Число летальных случаев от COVID-19 увеличилось до 1383, выздоровело 26 118 человек. За минувшие сутки в Винницкой области зарегистрировали 16 случаев инфицирования, всего с начала пандемии – 2097 случаев.

    Теги: Украина, Ровенская область, Донецкая область, Винница, Винницкая область, Волынская область, запрет, карантин, Черниговская область, Тернопольская область, Минздрав, инфекция, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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