В Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина

В Украине семь областей не соответствуют требованиям для ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные 12 июля.
В частности, требованиям Минздрава не соответствуют:
Накануне требованиям для смягчения карантина не соответствовали шесть областей: за последние сутки в этот перечень включили Винницкую область.
По состоянию на утро 12 июля общее количество подтвержденных случаев в Украине достигло 53 521. Число летальных случаев от COVID-19 увеличилось до 1383, выздоровело 26 118 человек. За минувшие сутки в Винницкой области зарегистрировали 16 случаев инфицирования, всего с начала пандемии – 2097 случаев.