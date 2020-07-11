В Украине снизилось количество областей, не готовых к ослаблению карантина

В Украине снизилось число областей, которые не соответствуют минимальным требованиям для ослабления карантина, введенного в стране из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные 11 июля.
В частности, требованиям Минздрава не соответствуют:
Накануне требованиям для смягчения карантина не соответствовали семь областей: за последние сутки из этого перечня выбыла Харьковская область.
Адаптивный карантин, позволяющий региональным властям самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия критериям Минздрава, действует с 20 мая.
По состоянию на 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 843 (+800), 1372 из них умерли (+27), 25 641 выздоровел (+861). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (6115), Львовской (6882) и Черновицкой (5117) областях.