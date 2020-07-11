В Украине снизилось количество областей, не готовых к ослаблению карантина

По состоянию на 11 июля карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, нельзя ослаблять в шести областях Украины.

В Украине снизилось число областей, которые не соответствуют минимальным требованиям для ослабления карантина, введенного в стране из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные 11 июля.

В частности, требованиям Минздрава не соответствуют:

Волынская область (превышен показатель выявления новых случаев инфекции: 17,7% при необходимых 11%);

Донецкая область (недостаточный охват тестированием – 23,15 на 100 тыс. населения при минимальном требовании 24);

Закарпатская область (загруженность больниц превышает 50%, показатель выявления новых случаев заражения составляет более 16%);

Ровенская область (превышен показатель выявления новых случаев заражения – 12,68%);

Тернопольская область (динамика распространения инфекции составляет 41,9% при необходимых 10%);

Черниговская область (проводится меньше 24 тестов на 100 тыс. населения).

Накануне требованиям для смягчения карантина не соответствовали семь областей: за последние сутки из этого перечня выбыла Харьковская область.

Скриншот: moz.gov.ua

Адаптивный карантин, позволяющий региональным властям самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия критериям Минздрава, действует с 20 мая.

По состоянию на 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 843 (+800), 1372 из них умерли (+27), 25 641 выздоровел (+861). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (6115), Львовской (6882) и Черновицкой (5117) областях.