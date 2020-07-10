В Минздраве назвали регионы, в которых нельзя ослаблять карантин

По данным Министерства здравоохранения Украины, семь областей не соответствуют минимальным требованиям для ослабления карантина – на одну меньше, чем 9 июля.

Семь регионов не соответствуют требованиям для смягчения карантина Фото: EPA (архив)

По состоянию на 10 июля минимальным требованиям для ослабления карантина не соответствуют семь областей в Украине. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, как минимум одному из четырех критериев не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области. Накануне в этот список входила также Ивано-Франковская область.

Скриншот: moz.gov.ua

Адаптивный карантин, позволяющий региональным властям самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия критериям Минздрава, действует с 20 мая.

По состоянию на 10 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 043 человека (+819 за сутки), 1345 из них умерли (+18), 24 800 выздоровели (+1016).