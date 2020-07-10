В Украине третьи сутки более 800 новых случаев инфицирования коронавирусом

По состоянию на 10 июля коронавирус в Украине подтвердили у 52 043 человек, в том числе у 819 – за последние сутки, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки подтвердили в Киеве Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 819 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны, опубликованные утром 10 июля.

Таким образом, третьи сутки в Украине более 800 новых случаев инфицирования: накануне было 810, перед этим – 807. До этого в течение двух дней было менее 600 случаев.

Общее количество жителей Украины, у которых выявили коронавирус, увеличилось до 52 043.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1345 человек (+18 за сутки), вылечилось 24 800 (+1016 за сутки). 25 898 человек продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки подтвердили в Киеве (118), Закарпатской (112) и Львовской (82) областях.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 3893 человека с коронавирусом, в том числе 101 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома.

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 773 831 тестирование на коронавирус (в том числе 13 134 – за последние сутки), еще 330 498 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Ситуация с инфицированием по регионам:

Винницкая область – 2060 случаев;

Волынская область – 2932;

Днепропетровская область – 1137;

Донецкая область – 751;

Житомирская область – 1512;

Закарпатская область – 3734;

Запорожская область – 610;

Ивано-Франковская область – 2915;

Киев – 5990;

Киевская область – 2940;

Кировоградская область – 670;

Луганская область – 90;

Львовская область – 6763;

Николаевская область – 467;

Одесская область – 2108;

Полтавская область – 330;

Ровенская область – 4454;

Сумская область – 332;

Тернопольская область – 2174;

Харьковская область – 2577;

Херсонская область – 203;

Хмельницкая область – 881;

Черкасская область – 725;

Черновицкая область – 5096;

Черниговская область – 592.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12,2 млн, из них более 6,7 млн вылечились, а более 554,9 тыс. умерли.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил 9 июля, что в большей части мира коронавирус не находится под контролем и ситуация становится хуже.