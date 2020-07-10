Число жертв COVID-19 во всем мире приближается к 555 тыс.

США, Бразилия и Индия – мировые лидеры по масштабу распространения коронавирусной инфекции.

За сутки в мире выявили более 250 тыс. новых заболевших Фото: ЕРА

По состоянию на утро 10 июля во всем мире коронавирусом заразилось 12 265 370 человек (+253 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 554 843 человека (+6 тыс.), выздоровели 6 735 876.

В США число инфицированных достигло 3 117 946, умерло 133 290, излечилось 969 111 человек.

В Бразилии заболело 1 755 779 человек, 69 184 умерших и 1 171 447 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело 793 769 человек, 21 604 умерли, 495 490 выздоровели.

Далее следует Россия – 706 240 инфицированных, 10 826 умерших и 480 494 выздоровевших от COVID-19.

В Перу и Чили соответственно 316 448 заболевших и 11 314 умерших, 306 216 инфицированных и 6682 жертвы коронавирусной болезни.

В Великобритании коронавирусом заразилось 289 154 человека, умерло 44 687.

В Мексике 282 283 заболевших и 33 526 умерших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 810 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 51 224, скончалось 1327 человек, выздоровело 23 784 пациента с COVID-19.