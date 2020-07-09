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В Украине за сутки коронавирус подтвержден у 810 человек

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине превысило 51 тыс.

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В Украине продолжают болеть более 26 тыс. пациентов с COVID-19
В Украине продолжают болеть более 26 тыс. пациентов с COVID-19
Фото: EPA (архив)

За прошедшие сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 810 человек (на три больше, чем накануне). Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 51 224. 

От коронавирусной инфекции скончались 1327 человек, 21 из которых – за последние 24 часа. Выздоровели 23 784 пациента с COVID-19 (+665 за день).

Таким образом, в Украине продолжают болеть 26 113 человек. Еще более 98,5 тыс. подозрений находятся на рассмотрении.

Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и в Киеве:

  • Винницкая область – 2021;
  • Волынская область – 2875;
  • Днепропетровская область – 1130;
  • Донецкая область – 749;
  • Житомирская область – 1500;
  • Закарпатская область – 3622;
  • Запорожская область – 605;
  • Ивано-Франковская область – 2857;
  • Киев – 5872;
  • Киевская область – 2895;
  • Кировоградская область – 669;
  • Луганская область – 90;
  • Львовская область – 6681;
  • Николаевская область – 465;
  • Одесская область – 2052;
  • Полтавская область – 327;
  • Ровенская область – 4380;
  • Сумская область – 328;
  • Тернопольская область – 2153;
  • Харьковская область – 2521;
  • Херсонская область – 201;
  • Хмельницкая область – 865;
  • Черкасская область – 707;
  • Черновицкая область – 5074;
  • Черниговская область – 585.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12 млн, из них более 6,58 млн вылечились, а более 549 тыс. умерли. 

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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