В Украине за сутки коронавирус подтвержден у 810 человек

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине превысило 51 тыс.

В Украине продолжают болеть более 26 тыс. пациентов с COVID-19 Фото: EPA (архив)

За прошедшие сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 810 человек (на три больше, чем накануне). Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 51 224.

От коронавирусной инфекции скончались 1327 человек, 21 из которых – за последние 24 часа. Выздоровели 23 784 пациента с COVID-19 (+665 за день).

Таким образом, в Украине продолжают болеть 26 113 человек. Еще более 98,5 тыс. подозрений находятся на рассмотрении.

Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и в Киеве:

Винницкая область – 2021;

Волынская область – 2875;

Днепропетровская область – 1130;

Донецкая область – 749;

Житомирская область – 1500;

Закарпатская область – 3622;

Запорожская область – 605;

Ивано-Франковская область – 2857;

Киев – 5872;

Киевская область – 2895;

Кировоградская область – 669;

Луганская область – 90;

Львовская область – 6681;

Николаевская область – 465;

Одесская область – 2052;

Полтавская область – 327;

Ровенская область – 4380;

Сумская область – 328;

Тернопольская область – 2153;

Харьковская область – 2521;

Херсонская область – 201;

Хмельницкая область – 865;

Черкасская область – 707;

Черновицкая область – 5074;

Черниговская область – 585.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12 млн, из них более 6,58 млн вылечились, а более 549 тыс. умерли.