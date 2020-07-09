В Украине за сутки коронавирус подтвержден у 810 человек

За прошедшие сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 810 человек (на три больше, чем накануне). Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 51 224.
От коронавирусной инфекции скончались 1327 человек, 21 из которых – за последние 24 часа. Выздоровели 23 784 пациента с COVID-19 (+665 за день).
Таким образом, в Украине продолжают болеть 26 113 человек. Еще более 98,5 тыс. подозрений находятся на рассмотрении.
Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и в Киеве:
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12 млн, из них более 6,58 млн вылечились, а более 549 тыс. умерли.