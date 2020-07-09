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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 12 млн

Мексика вышла на четвертое место в мире по смертности от коронавирусной болезни COVID-19.

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Число умерших от COVID-19 в мире приближается к 550 тыс.
Число умерших от COVID-19 в мире приближается к 550 тыс.
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 9 июля во всем мире коронавирусом заразилось 12 012 720 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 548 914 человек, выздоровели 6 562 679.

В США число инфицированных достигло 3 054 695, умерло 132 299, излечилось 953 420 человек.

В Бразилии заболело 1 713 160 человек, 67 964 умерших и 1 139 844 излечившихся.

На третьем место по распространению заболевания Индия – там заболело 742 417 человек, 20 642 умерли, 456 831 выздоровел.

Далее следует Россия – 699 749 инфицированных, 10 650 умерших и 471 718 выздоровевших от COVID-19.

В Перу и Чили соответственно 312 911 заболевших и 11 133 умерших, 303 083 инфицированных и 6573 жертвы коронавирусной болезни.

В Великобритании коронавирусом заразилось 288 511 человек, умерло 44 602.

В Мексике уже 275 003 заболевших и 32 796 умерших – по смертности она стала четвертой после США, Бразилии и Италии, где погибли 34 914 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 июля в Украине подтверждено 50 414 случаев COVID-19, умерли 1306 человек, более 23 тыс. выздоровели.

Теги: Россия, США, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Бразилия, Мексика, смертность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Университет Джонса Хопкинса
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