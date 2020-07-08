ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ляшко: За все время эпидемии я сделал два теста на коронавирус. Оба – отрицательные

Члены украинского правительства придерживаются алгоритма, прописанного в протоколе тестирования, который утвержден приказом Министерства здравоохранения страны. Об этом в программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ляшко: Если эпидемиолог или семейный врач скажет, что надо сдавать тест, то надо сдавать
Ляшко: Если эпидемиолог или семейный врач скажет, что надо сдавать тест, то надо сдавать
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил, что дважды сдавал тесты на коронавирус.

"За все время эпидемии я сдал один раз тест на полимеразную цепную реакцию и один раз – на иммуноферментный анализ. И там, и там – отрицательный... Мы видим, что после того, как заболела супруга нашего президента, он сдавал тест довольно часто и информировал об этом общественность в своих видеообращениях, говорил, что его состояние здоровья нормальное. Это радостная новость для нас, украинцев", – сказал Ляшко.

По его словам, члены Кабинета Министров придерживаются протокола тестирования, утвержденного Минздравом.

"Члены правительства – такие же точно украинцы. Они придерживаются алгоритма, прописанного в нашем протоколе тестирования, который утвержден приказом Министерства здравоохранения. Если эпидемиолог или семейный врач скажет, что надо сдавать тест, то надо сдавать. В ином случае – это личное желание члена правительства, но тогда это уже не в государственной, а в частной лаборатории. Пожалуйста, за свои деньги сдавайте тест", – резюмировал Ляшко.

Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение. Читайте полную версию интервью

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, зафиксировано 23 летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев составляет с начала эпидемии 50 414, умерли 1306 человек.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Украина, эпидемия, Алеся Бацман, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я очень по ней скучаю". 75-летний Дуглас показал могилу матери
"Я очень по ней скучаю". 75-летний Дуглас показал могилу матери
"Дождь лил как из ведра". Джамала показала фотографии, сделанные в день выписки из роддома
"Дождь лил как из ведра". Джамала показала фотографии, сделанные в день выписки из роддома
"Моя девочка". Егорова показала 75-летнюю маму
"Моя девочка". Егорова показала 75-летнюю маму
"Пахнет – это нежно сказано. Воняет нормально!" Витвицкая на море испытала действие "целебных мазюк"
"Пахнет – это нежно сказано. Воняет нормально!" Витвицкая на море испытала действие "целебных мазюк"
"Малышка – копия мамы". Мозговая показала подросшую дочь
"Малышка – копия мамы". Мозговая показала подросшую дочь
Последняя капля. Депп заявил, что Херд изгадила их супружескую постель
Последняя капля. Депп заявил, что Херд изгадила их супружескую постель
Мейхер показала, как проходят съемки фильма "Великі Вуйки"
Мейхер показала, как проходят съемки фильма "Великі Вуйки"
"Ну идеальный мужчина". Андре Тан восхитил женщин монологом в сети
"Ну идеальный мужчина". Андре Тан восхитил женщин монологом в сети
Dantes о семейной жизни с Дорофеевой: Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет
Dantes о семейной жизни с Дорофеевой: Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет
"Выгодные девушки". Притула рассказал, как сводил жену и дочь "на десертик"
"Выгодные девушки". Притула рассказал, как сводил жену и дочь "на десертик"
Звезда "Крепостной" Денисенко станцевала на пилоне. Видео
Звезда "Крепостной" Денисенко станцевала на пилоне. Видео
"Пошел на свидание и влюбился". Dzidzio рассказал о встрече с Роговцевой
"Пошел на свидание и влюбился". Dzidzio рассказал о встрече с Роговцевой
  "А тепер усе інакше". Дорофеева, Позитив, alyona alyona, Положинский, Dantes, Jerry Heil, Pianoboy спели под фонограмму O.Torvald. Видео
  "А тепер усе інакше". Дорофеева, Позитив, alyona alyona, Положинский, Dantes, Jerry Heil, Pianoboy спели под фонограмму O.Torvald. Видео
  "Фото на пам’ять". Козловский рассказал свою love-story в паре с главредом журнала "Завидные невесты"
  "Фото на пам’ять". Козловский рассказал свою love-story в паре с главредом журнала "Завидные невесты"
"Ты та самая девочка, о которой я мечтал с самого раннего детства". Бабкин публично признался в любви жене
"Ты та самая девочка, о которой я мечтал с самого раннего детства". Бабкин публично признался в любви жене
53-летняя Кидман обнародовала фото с 12-летней дочерью
53-летняя Кидман обнародовала фото с 12-летней дочерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS