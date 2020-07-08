Ляшко: За все время эпидемии я сделал два теста на коронавирус. Оба – отрицательные

Ляшко: Если эпидемиолог или семейный врач скажет, что надо сдавать тест, то надо сдавать Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил, что дважды сдавал тесты на коронавирус.

"За все время эпидемии я сдал один раз тест на полимеразную цепную реакцию и один раз – на иммуноферментный анализ. И там, и там – отрицательный... Мы видим, что после того, как заболела супруга нашего президента, он сдавал тест довольно часто и информировал об этом общественность в своих видеообращениях, говорил, что его состояние здоровья нормальное. Это радостная новость для нас, украинцев", – сказал Ляшко.

По его словам, члены Кабинета Министров придерживаются протокола тестирования, утвержденного Минздравом.

"Члены правительства – такие же точно украинцы. Они придерживаются алгоритма, прописанного в нашем протоколе тестирования, который утвержден приказом Министерства здравоохранения. Если эпидемиолог или семейный врач скажет, что надо сдавать тест, то надо сдавать. В ином случае – это личное желание члена правительства, но тогда это уже не в государственной, а в частной лаборатории. Пожалуйста, за свои деньги сдавайте тест", – резюмировал Ляшко.

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За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, зафиксировано 23 летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев составляет с начала эпидемии 50 414, умерли 1306 человек.

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