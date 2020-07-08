Причиной вспышки коронавируса в Закарпатье стали массовые празднования свадеб и дней рождения – Минздрав

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что массовые скопления людей остаются одним из главных источников инфицирования коронавирусом.

В Минздраве заявили, что в трех районах Закарпатской области произошел всплеск заболеваемости COVID-19 из-за массовых гуляний Фото: depositphotos.com

К всплеску инфицирования коронавирусом в Закарпатской области привели массовые празднования, которые проводили местные жители, сообщил 7 июля в эфире "112 Украина" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В трех районах Закарпатской области по результатам эпидрасследования было установлено, что к всплеску заболеваемости привели именно массовые празднования: свадьбы, дни рождения, также празднование религиозных праздников. Семьи съезжались из разных сел, праздновали и в течение недели регистрировались новые случаи коронавирусной болезни", – рассказал Ляшко.

Именно поэтому областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ужесточить карантин в области, отметил он.

Главный санитарный врач подчеркнул, что именно массовые скопления людей являются одним из главных источников инфицирования.

"Поэтому наши рекомендации сегодня – по возможности избегать массовых скоплений людей. Это позволит предотвратить распространение коронавирусной болезни", – сказал он.

Закарпатская область, по официальным данным, входит в пятерку регионов Украины, где зафиксировано наибольшее количество инфицированных коронавирусом. Там подтверждено 3533 случая заражения, в том числе 75 – за последние сути, умер 121 человек.

По информации Министерства здравоохранения, в Закарпатской области занято более 63,86% коек, подготовленных для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это самый высокий показатель в Украине.

3 июля областная комиссия ТЭБ и ЧС усилила карантинные меры в регионе: там ограничили время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений, запретили проведение богослужений в помещениях.