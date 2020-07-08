В Минздраве не исключают, что украинцев с COVID-19 может быть втрое больше, чем озвучено официально

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в стране выявляют около 35% больных с коронавирусной инфекцией.

Ляшко считает, что могут быть "пессимистические сценарии" эпидемии Фото: ЕРА

Реальное количество больных коронавирусной инфекцией в Украине может быть больше, чем зарегистрировано. Такое мнение главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко выразил "BBC News Україна" в интервью, которое было опубликовано 7 июля.

"Мы показывали свой анализ в презентации, которую делали совместно с Киевской школой экономики, что мы в среднем обнаруживаем около 35% больных", – сказал он.

Журналистка уточнила у замглавы Минздрава, может ли идти речь о 150 тысячах больных COVID-19 в Украине.

"Да, это математическое моделирование, которое это показывает", – согласился Ляшко.

Он считает, что стране нужно быть готовой "к наиболее пессимистическим сценариям".

"Боимся ли мы? Боимся. Готовимся ли? Готовы. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов. Тогда будет проблема с коллапсом системы здравоохранения, как это было в Италии. Уверен, что летом такого не может произойти, поскольку исключены другие гриппоподобные заболевания. Но если будем пренебрегать карантином, то будут прогнозы непредсказуемые", – объяснил Ляшко.

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, зафиксировано 23 летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев составляет с начала эпидемии 50 414, число смертей – 1306.