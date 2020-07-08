В Минздраве не исключают, что украинцев с COVID-19 может быть втрое больше, чем озвучено официально

Реальное количество больных коронавирусной инфекцией в Украине может быть больше, чем зарегистрировано. Такое мнение главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко выразил "BBC News Україна" в интервью, которое было опубликовано 7 июля.
"Мы показывали свой анализ в презентации, которую делали совместно с Киевской школой экономики, что мы в среднем обнаруживаем около 35% больных", – сказал он.
Журналистка уточнила у замглавы Минздрава, может ли идти речь о 150 тысячах больных COVID-19 в Украине.
"Да, это математическое моделирование, которое это показывает", – согласился Ляшко.
Он считает, что стране нужно быть готовой "к наиболее пессимистическим сценариям".
"Боимся ли мы? Боимся. Готовимся ли? Готовы. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов. Тогда будет проблема с коллапсом системы здравоохранения, как это было в Италии. Уверен, что летом такого не может произойти, поскольку исключены другие гриппоподобные заболевания. Но если будем пренебрегать карантином, то будут прогнозы непредсказуемые", – объяснил Ляшко.
За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, зафиксировано 23 летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев составляет с начала эпидемии 50 414, число смертей – 1306.