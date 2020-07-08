Сегодняшняя тактика власти утопична. Карантин не может быть вечным. Снизить количество смертей позволит реальная защита группы риска

COVID-19. Почему в Сингапуре в 50 раз меньше летальных исходов, чем в Украине.

Украина 8 июля добралась до отметки 50 тыс. инфицированных. Сейчас наши соседи по этому показателю – Бельгия, Нидерланды и Сингапур, в которых при примерно равном количестве заболевших диаметрально разное количество летальных исходов – 9774, 6132 и 26 соответственно. Также среди соседей – Боливия, Португалия, Филиппины с абсолютными цифрами, похожими на наши (1300–1600 смертей) и ОАЭ, Кувейт, Оман и Казахстан, где умерло примерно вчетверо меньше (224–377). В чем здесь дело? Почему так сильно разнятся показатели предварительной летальности?

Фото: Андрій Волянський / Facebook

Причин несколько. Основная – официальное количество заболевших крайне далеко от реальности. Но в разных странах – далеко по-разному. Скажем, можно предположить, что в Бельгии и Нидерландах выявлено 5–10% инфицированных, в Украине и Португалии – 10–20%, а в странах Персидского залива, Казахстане и Сингапуре – 50–100%? Можно. Особенность COVID-19 – в 90% случаев вызывать легкое или бессимптомное течение – сыграла злую шутку с миром. В этих условиях крайне сложно проводить эпидемическое расследование, т.к. нужно изолировать и тестировать огромное количество практически здоровых контактных. В Китае в феврале это удалось сделать, и первая волна была остановлена, в Западной Европе и США – нет, и первая волна продолжается пятый месяц кряду.

Вторая причина большой разницы в количестве смертей – способность страны защитить группы риска. Основной поставщик летальных исходов – люди с сочетанными хроническими заболеваниями (понятно, что чаще это люди пожилого возраста). Не дать заразить их до появления вакцины – самая разумная стратегия преодоления пандемии. Более конкретно – адаптивный карантин. Но не украинская версия адаптивности (разные регионы перемещаются по ступеням жесткости мероприятий в зависимости от нескольких показателей). Правильный адаптивный карантин предполагает разные мероприятия для разных групп людей по возрасту, профессиональной принадлежности, но главное – по состоянию здоровья.

И третья группа причин – региональные особенности. Плотность населения, доля пожилых, уровень здоровья, национальные привычки, состояние системы здравоохранения. Генетическая детерминированность в отношение COVID-19 пока не выявлена, хотя она должна существовать, как и для любых инфекционных заболеваний.

Украина. Лично меня уже утомили назойливые ежедневные упреки министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача в адрес неких несознательных украинцев, которые не соблюдают масочный режим и посещают пляжи и дискотеки. Действительно странно, летом люди стремятся на пляж. Нарастает напряженность в обществе – на фоне раздавленной сферы услуг, увеличения безработицы и катящейся вниз экономики отчетливо наблюдается пандемическая стратификация: часть запуганных людей продолжает сидеть дома, часть, пересилив себя, вышла в этот инфицированный мир – и, боже упаси, попасться на их пути человеку без маски. На самом деле, в течение двухмесячных попыток ослабления карантина количество летальных исходов в сутки стабильно стоит на отметке "15", количество занятых коек стабильно колеблется на уровне 4 тыс., а общее количество смертей за полгода составляет 0,4% от 300 тыс.

Что делать? Вернемся к Бельгии. Ценой 10 тысяч жизней эта страна достигла рекордного показателя – 843 смерти на 1 млн жителей (выше только в пяти американских штатах). То есть прошла первую волну через максимальное количество летальных исходов за короткий период времени. Украина со своими 29/1 млн пока одолела одну тридцатую бельгийского пути. То есть через 120 месяцев карантина мы можем выйти на похожий показатель. Понятно, я утрирую. Но сегодняшняя тактика исполнительной власти утопична. Карантин не может быть вечным. Познакомиться с коронавирусом летом – лучший вариант для здоровых людей без хронических заболеваний. В холодное время года вырастает частота пневмоний и риски осложненного течения COVID-19 также растут. Реальная защита группы риска позволит снизить количество госпитализаций и смертей.

Может ли стратегия строиться на продолжении строгих изоляционных мер до получения вакцины? Может. Но реалии таковы, что вначале будет привит "золотой миллиард", Россия и Китай. Потом, возможно, вакцину продадут нам. Напомню, в пандемический 2009–2010 год Украина не закупила ни одной дозы гриппозной моновакцины. И пострадала больше, чем другие страны мира (1100 летальных исходов за первый сезон). Поэтому реальная задача сегодняшнего дня для Украины – прекратить запугивать население и, наконец, начать защищать группы риска.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора