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За сутки в Украине от COVID-19 выздоровело рекордное число людей – Степанов

В Украине 9 июля с COVID-19 было госпитализировано 214 человек, выздоровели 1016 человек, что является рекордом за весь период эпидемии в стране, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов поблагодарил украинских медиков за борьбу с коронавирусом
Степанов поблагодарил украинских медиков за борьбу с коронавирусом
Фото: Максим Степанов / Facebook

За последние сутки в Украине коронавирус выявили у 67 детей и 65 медиков. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Всего с начала пандемии в Украине заболели 3749 детей и 7213 медработников.

За сутки было госпитализировано 214 человек, выздоровело 1016 человек, что является рекордом за весь период эпидемии в стране. 

Степанов поблагодарил украинских медиков, которые борются с коронавирусной болезью.

Было проведено 27 281 тестирований на коронавирус, из них 13 134 методом ПЦР и 14 147 ИФА-тестов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 819 человек. Общее количество жителей Украины, у которых выявили коронавирус, увеличилось до 52 043. Скончалось 1345 человек, вылечилось 24 800.

Теги: Украина, рекорд, медики, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование
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