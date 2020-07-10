Во Львовской области впервые за месяц количество новых случаев COVID-19 не превышает 100

На данный момент во Львовской области зарегистрировано 6763 инфицированных коронавирусом, 178 скончались, 1003 – выздоровели. Львовская область является лидером по распространению COVID-19 в Украине.

За прошедшие сутки во Львовской области коронавирусную инфекцию выявили у 82 человек, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Таким образом, впервые за последние 30 дней прирост выявленных инфицированных в области за сутки составил меньше 100 человек.

Всего за сутки было сделано 1088 ПЦР-тестов. Среди вновь выявленных заболевших 33 человека – жители Львова.

На данный момент во Львовской области зарегистрировано 6763 инфицированных, 178 скончались, 1003 – выздоровели.

За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6519 человек, госпитализирован 1181, на амбулаторном лечении находятся 5338 человек, выписаны – 1007.

На данный момент в больнице находится 162 человека, из них четверо в реанимации, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В 8-й городской клинической больнице по состоянию на утро находится 65 пациентов, в 1-й городской клинической больнице – 56 пациентов, в больнице скорой медицинской помощи – 85 пациентов.

Львовская область является лидером по распространению COVID-19 в Украине.

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 819 человек. Общее количество жителей Украины, у которых выявили коронавирус, увеличилось до 52 043. Скончалось 1345 человек, вылечилось 24 800.