В Украине второй день подряд выздоровевших от коронавируса больше, чем заболевших

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине по состоянию на утро 11 июля составляет 52 843.

В Украине от коронавируса выздоровели более 25 тыс. человек Фото: EPA

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 800 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Общее количество подтвержденных случаев, таким образом, достигло 52 843. Четвертые сутки подряд в стране регистрируется около 800 новых случаев.

При этом за последние 24 часа выздоровел 861 человек (всего выздоровел 25 661 пациент с COVID-19). Количество выздоровевших превышает количество новых заболевших второй день подряд. Днем ранее из больниц выписали 1016 человек – максимальное количество выздоровевших за сутки с начала эпидемии.

27 пациентов скончались за последние 24 часа. Общее количество связанных с COVID-19 смертей достигло 1372.

Ситуация с распространием коронавируса по регионам:

Винницкая область – 2081 случай;

Волынская область – 2987;

Днепропетровская область – 1140;

Донецкая область – 758;

Житомирская область – 1521;

Закарпатская область – 3842;

Запорожская область – 612;

Ивано-Франковская область – 2971;

Киев – 6115;

Киевская область – 2986;

Кировоградская область – 670;

Луганская область – 93;

Львовская область – 6882;

Николаевская область – 477;

Одесская область – 2141;

Полтавская область – 331;

Ровенская область – 4520;

Сумская область – 337;

Тернопольская область – 2217;

Харьковская область – 2621;

Херсонская область – 204;

Хмельницкая область – 888;

Черкасская область – 738;

Черновицкая область – 5117;

Черниговская область – 594.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12,49 млн, из них около 6,8 млн вылечились, более 560 тыс. умерли.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил 9 июля, что в большей части мира коронавирус не находится под контролем и ситуация становится хуже.