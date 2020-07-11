В Украине второй день подряд выздоровевших от коронавируса больше, чем заболевших

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 800 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Общее количество подтвержденных случаев, таким образом, достигло 52 843. Четвертые сутки подряд в стране регистрируется около 800 новых случаев.
При этом за последние 24 часа выздоровел 861 человек (всего выздоровел 25 661 пациент с COVID-19). Количество выздоровевших превышает количество новых заболевших второй день подряд. Днем ранее из больниц выписали 1016 человек – максимальное количество выздоровевших за сутки с начала эпидемии.
27 пациентов скончались за последние 24 часа. Общее количество связанных с COVID-19 смертей достигло 1372.
Ситуация с распространием коронавируса по регионам:
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12,49 млн, из них около 6,8 млн вылечились, более 560 тыс. умерли.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил 9 июля, что в большей части мира коронавирус не находится под контролем и ситуация становится хуже.