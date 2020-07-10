ВОЗ против возврата стран к жесткому карантину

Всемирная организация здравоохранения выступила против возвращения к тотальному карантину из-за пандемии коронавируса. В ВОЗ считают, что после его окончания всегда остается риск новой вспышки.

По состоянию на 10 июля во всем мире коронавирусом заразилось больше 12,27 млн человек Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения против возвращения к жесткому карантину с целью противодействия распространению COVID-19, об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан во время брифинга. Информация была опубликована в Twitter 10 июля.

"Мы все хотим избежать того, чтобы целые страны возвращались к полному карантину, такого никто не желает", – заявил Райан.

Он отметил, что ученые заметили: как только жесткий карантин закончится, всегда будет риск новых вспышек коронавирусной инфекции.

По состоянию на 10 июля во всем мире коронавирусом заразилось больше 12,27 млн человек, из них более 6,7 млн вылечились, а 554,9 тыс. умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.