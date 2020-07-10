В США рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом. Главный инфекционист считает, что ситуация вышла из-под контроля

В четверг в США был зарегистрирован 65 551 случай заражения коронавирусом, а общее число инфицированных превысило 3,1 млн. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи считает, что мир находится только в начале пандемии.

Инфекционисты считают, что вспышка коронавируса в США произошла из-за того, что жители страны не всегда носят маски Фото: EPA

В четверг, 9 июля, в США коронавирус подтвердили у 65 551 человека, сообщило агентство AFP со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции по всему миру в режиме онлайн.

Это максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии.

До этого рекорд – более 60 тыс. случаев – был зарегистрирован 8 июля, отметило агентство Reuters.

В последние две недели распространение инфекции ускорилось в 41 из 50 американских штатов. Во Флориде 9 июля было зафиксировано 9000 новых случаев заболевания и 120 смертей, что является рекордным ежедневным показателем. В Калифорнии и Техасе тоже зарегистрировали максимальное число летальных случаев за сутки.

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое вышло 9 июля, высказал мнение, что мир находится только в начале пандемии коронавируса. Он считает, что эпидемическая ситуация в США вышла из-под контроля, и если страны не примут меры по сдерживанию инфекции, то стоит ожидать более масштабного ее распространения.

Фаучи сказал, что некоторые штаты слишком быстро отменили карантин, к тому же население не придерживается рекомендаций органов здравоохранения, именно это спровоцировало увеличение количества новых случаев заражения.

В начале июля инфекционист заявил, что если американцы не начнут соблюдать социальную дистанцию и носить маски, то он не удивится, что количество ежедневных случаев инфицирования коронавирусом в США превысит 100 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12,27 млн, из них более 6,7 млн вылечились, а 554,9 тыс. умерли. США занимают первое место в мире по числу больных и количеству летальных случаев: там заразилось свыше 3,1 млн человек, из них более 133,2 тыс. скончались, а 969,1 тыс. выздоровели.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США вирусолог Роберт Редфилд считает, что коронавирусом в Америке могло заразиться 25 млн человек. Он отметил, что при коронавирусе SARS-CoV болезнь часто протекает бессимптомно, и предположил, что американским властям удалось определить примерно 10% от масштабов вспышки заболеваемости.