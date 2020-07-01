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"Находимся посреди катастрофической вспышки". Главный американский инфекционист предупредил о риске 100 тыс. заражений коронавирусом в день

Глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил обеспокоенность тем, что американцы перестали придерживаться рекомендаций органов здравоохранения – не соблюдают правила социальной дистанции и не носят масок, в связи с чем в стране может существенно увеличиться количество инфицированных коронавирусом.

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Фаучи призвал американцев носить маски на улице
Фаучи призвал американцев носить маски на улице
Фото: EPA

Ведущий американский инфекционист, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что количество ежедневных случаев инфицирования коронавирусом в США может превысить 100 тыс. Такое мнение он высказал 30 июня во время слушаний в Сенате, посвященных борьбе с пандемией коронавируса, трансляцию мероприятия вел телеканал CBS News в YouTube. 

"Сейчас у нас около 40 тыс. новых случаев в день. Я не удивлюсь, что, если подход [американцев] не изменится, их число увеличится до 100 тыс. в день. Поэтому я очень озабочен", – сказал Фаучи.

Он выразил обеспокоенность тем, что американцы перестали придерживаться рекомендаций органов здравоохранения: не соблюдают социальную дистанцию и не носят масок. Фаучи призвал всегда носить маски на улице. Он объяснил, что человек может переносить коронавирусную инфекцию бессимптомно, но в это время заражать других.

"Мы рекомендуем маски для всех на улице, для всех, кто вступает в контакт в людном месте. Вы должны избегать толп, где это возможно. Когда вы на улице и нет возможности соблюдать дистанцию, вы должны носить маску всегда", – сказал Фаучи. 

Эксперт выразил обеспокоенность тем, что американцы игнорируют научные данные по поводу коронавируса.

"Мы находимся посреди катастрофической вспышки, и нам действительно нужно руководствоваться научными принципами", – сказал он.

Фаучи отметил, что крайне важно иметь безопасные и эффективные вакцины против коронавируса, но пока нет никаких гарантий, что они появятся. 

Телеканал CNN отметил, что из-за ухудшения эпидемической ситуации минимум 19 американских штатов отложили смягчение карантина. Местные власти заявили, что уровень заболеваемости растет в большинстве регионов страны. Главной причиной называют массовые собрания американцев, в том числе в развлекательных заведениях.

На прошлой неделе в связи с новой волной распространения инфекции власти трех штатов – Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута – решили ужесточить карантинПутешественники, которые прибывают в эти штаты из других регионов страны с неблагоприятной эпидемической ситуацией, обязаны будут провести 14 дней в самоизоляции. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, общее количество инфицированных в мире превысило 10,4 млн, из них более 5,3 млн вылечились, а 510,6 тыс. умерли. США занимают первое место в мире по числу больных и количеству летальных случаев: там заразилось свыше 2,6 млн человек, из них более 127,4 тыс. скончались. 

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США вирусолог Роберт Редфилд считает, что коронавирусом в Америке могло заразиться 25 млн человек. Он отметил, что при коронавирусе SARS-CoV болезнь часто протекает бессимптомно, и предположил, что американским властям удалось определить примерно 10% от масштабов вспышки заболеваемости. 

Теги: США, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Энтони Фаучи
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