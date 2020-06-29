Вспышка коронавируса в США. Министр здравоохранения предупредил о "закрывающемся окне" возможностей

Министр здравоохранения США Алекс Азар призвал власти штатов активизировать тестирование на коронавирус и собрать плазму крови, сдаваемую пациентами, которые выздоровели от вируса.

Американские власти должны остановить распространение коронавируса в США, времени для этого остается все меньше. Об этом 28 июня сообщил министр здравоохранения Соединенных Штатов Алекс Азар, пишет Financial Times.

По его словам, "окно возможностей уже закрывается", власти штатов должны активизировать тестирования и сбор плазмы крови уже переболевших граждан для использования в качестве лекарства.

Азар напомнил гражданам страны о необходимости соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Рост заболеваемости сейчас наблюдается в южных штатах страны.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире инфицированы уже 10 145 947 человек, 501 898 умерли, 5 140 987 выздоровели. В США число заболевших достигло 2 549 069, из них 125 803 человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.