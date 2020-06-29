Возле московской больницы нашли пакеты с якобы кровью и документами умерших от COVID-19. Руководство медучреждения это отрицает

Главврач клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко подтвердил, что в километре от больницы были найдены пакеты для перевозки тел умерших, но отрицает наличие в них документов умерших.

Возле клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка прохожие нашли мусорные пакеты, в которых якобы находились медицинские карты умерших от COVID-19 и кровь. Об этом 28 июня сообщает издание Readovka в Facebook.

Издание отмечает, что неизвестно, сколько мешков было изначально, так как ветер раскидал некоторую часть по окрестностям, несколько попало в близпротекающую речку Малая Сосенка.

Главврач больницы Денис Проценко сообщил, что действительно в километре от больницы были найдены пакеты для перевозки тел умерших. Однако, по его словам, сообщения о найденных медицинских картах пациентов не соответствуют действительности.

"Установление обстоятельств случившегося находится в компетенции правоохранительных органов. По данному факту уже проводятся соответствующие мероприятия. Процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом. Вся необходимая информация и документация об алгоритме, а также о тех, кому они были выданы, имеется в больнице и передана правоохранительным органам для установления причин произошедшего", – уточнил он.

В России, согласно порталу "Стопкоронавирус.рф", COVID-19 подтвердили у более чем 61 тыс. человек, 9166 из них умерли. Больше всего зараженных в Москве – 220 тыс., 3761 из них умерли.