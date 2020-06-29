В Закарпатье больными с COVID-19 заняты более 70% подготовленных коек. Это самый высокий показатель в Украине

Ни в одной другой области, кроме Закарпатья, загруженность учреждений здравоохранения больными с коронавирусной инфекцией COVID-19 не превышает 50%, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В Закарпатской областной клинической больнице заявили, что больше не могут принимать больных с COVID-19 Скриншот: Суспільне Закарпаття / YouTube

По состоянию на 29 июня в Закарпатской области заняты 70,78% коек, подготовленных для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Это самый высокий показатель в Украине. Ни в одной другой области он не превышает 50% (согласно определенным правительством параметрам, местные власти не могут смягчать карантин, если загруженность коек в учреждениях здравоохранения, которые принимают больных COVID-19, превышает 50%).

Высокие показатели загруженности коек также в Черновицкой (45,89%), Волынской (44,71%), Львовской (43,73%), Винницкой (41,45%), Ровенской областях (35,55%) и Киеве (38,78%). Самые низкие показатели – в Херсонской (1,40%), Полтавской (1,42%) и Днепропетровской областях (1,52%).

Общественное сообщало, что на данный момент в Закарпатье больных с COVID-19 принимают Закарпатская областная клиническая больница имени Андрея Новака, Ужгородская центральная городская клиническая больница и Центр легочных болезней в Ужгороде.

Директор Закарпатской областной клинической больницы Юрий Яцын еще на прошлой неделе заявил журналистам, что учреждение больше не может принимать больных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован в марте. Тогда же Министерство здравоохранения составило список медицинских учреждений, куда госпитализировали пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это больницы так называемой первой волны. В список вошло 247 учреждений.

24 июня Минздрав сообщил, что из-за роста числа инфицированных в Украине готовятся открывать вторую волну больниц для пациентов с COVID-19.

Всего, по официальным данным, в Украине коронавирусом заразилось 43 628 человек, из них 1147 скончались, а 19 027 вылечились.

В Закарпатье коронавирус выявили у 2792 человек (+66 за сутки), 87 из них умерли, а 943 выздоровели. В регионе продолжает болеть 1762 человека.