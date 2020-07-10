Передовая группа ВОЗ направилась в Китай искать источник пандемии коронавируса

Передовая группа Всемирной организации здравоохранения, включающая эпидемиологов и специалистов по здоровью животных, направилась в Китай, чтобы определить происхождение нового коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом на брифинге 10 июля заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, пишет Reuters.

По ее словам, группа ВОЗ в сотрудничестве с китайскими учеными попытается определить источник и маршрут распространения инфекции, а также проведет переговоры о приезде расширенной команды ВОЗ.

Кроме того, эксперты попытаются определить, как коронавирус преодолел межвидовой барьер и от какого именно вида вирус попал в человеческую популяцию – от летучих мышей или был еще один промежуточный носитель.