Передовая группа ВОЗ направилась в Китай искать источник пандемии коронавируса

Об этом на брифинге 10 июля заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, пишет Reuters.
По ее словам, группа ВОЗ в сотрудничестве с китайскими учеными попытается определить источник и маршрут распространения инфекции, а также проведет переговоры о приезде расширенной команды ВОЗ.
Кроме того, эксперты попытаются определить, как коронавирус преодолел межвидовой барьер и от какого именно вида вирус попал в человеческую популяцию – от летучих мышей или был еще один промежуточный носитель.
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