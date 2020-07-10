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Официальная статистика смертности от коронавируса в России занижена как минимум вдвое – СМИ

В течение мая в России от коронавируса скончались 7444. Об этом пишет "Медуза", проанализировавшая данные Росстата за май об общей смертности в РФ.

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В 5644 случаях вирус был подтвержден лабораторно, еще в 1800 анализ не проводился, но клиническая картина с высокой долей вероятности указывала на наличие SARS-CoV-2. Еще 1530 человек c COVID-19 умерли от других заболеваний, на развитие которых коронавирус оказал существенное влияние; 3478 человек с коронавирусом умерли от причин, никак не связанных с ним.

В то же время оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в течение мая сообщал лишь о 3686 умерших от COVID-19.

Кроме того, указывает издание, данные Росстата свидетельствуют, что за апрель и май от коронавируса в России умерли 10 156 человек, тогда как, по официальной статистике, за все время эпидемии подтверждено 11 017 смертей.

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Теги: Россия, смерть, эпидемия, статистика, Росстат, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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