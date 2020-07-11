В мире коронавирусом заразилось почти 12,5 млн человек

По состоянию на утро 11 июля в мире было подтверждено 12 498 467 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вспышка коронавируса была объявлена пандемией в марте 2020 года Фото: EPA

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире приближается к 12,5 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19.

К утру 11 июля число заболевших достигло 12 498 467 человек.

Около половины всех подтвержденных случаев приходится на четыре государства: США (3 184 573 инфицированных), Бразилию (1 800 827), Индию (820 916) и Россию (712 863).

От 100 до 320 тыс. заболевших зарегистрировано в Перу, Чили, Соединенном Королевстве, Мексике, Испании, Иране, ЮАР, Пакистане, Италии, Саудовской Аравии, Турции, Франции, Германии, Бангладеш, Колумбии, Канаде и Катаре.

С начала эпидемии 560 209 пациентов с COVID-19 скончались. Более 6,8 млн человек уже выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.