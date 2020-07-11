ГОРДОН
 
 
МИР

В мире коронавирусом заразилось почти 12,5 млн человек

По состоянию на утро 11 июля в мире было подтверждено 12 498 467 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вспышка коронавируса была объявлена пандемией в марте 2020 года
Вспышка коронавируса была объявлена пандемией в марте 2020 года
Фото: EPA

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире приближается к 12,5 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19.

К утру 11 июля число заболевших достигло 12 498 467 человек.

Около половины всех подтвержденных случаев приходится на четыре государства: США (3 184 573 инфицированных), Бразилию (1 800 827), Индию (820 916) и Россию (712 863).

От 100 до 320 тыс. заболевших зарегистрировано в Перу, Чили, Соединенном Королевстве, Мексике, Испании, Иране, ЮАР, Пакистане, Италии, Саудовской Аравии, Турции, Франции, Германии, Бангладеш, Колумбии, Канаде и Катаре.

С начала эпидемии 560 209 пациентов с COVID-19 скончались. Более 6,8 млн человек уже выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
Фронтмен группы "Плач Єремії" Чубай сыграет камерный концерт в Caribbean Club
Фронтмен группы "Плач Єремії" Чубай сыграет камерный концерт в Caribbean Club
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
  Дуа Липа презентовала анимационный клип на поп-галлюциноген Hallucinate
  Дуа Липа презентовала анимационный клип на поп-галлюциноген Hallucinate
  "Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
  "Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия
Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Люблю твою счастливую мордочку". Яма позировал в постели с подарками от жены
"Люблю твою счастливую мордочку". Яма позировал в постели с подарками от жены
Подруга Ефремова: Если человек такого склада, как Ефремов, возьмется за перо, ему будет, что сказать. Он возродится
Подруга Ефремова: Если человек такого склада, как Ефремов, возьмется за перо, ему будет, что сказать. Он возродится
Бекхэм показала, как взрослела ее дочь
Бекхэм показала, как взрослела ее дочь
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
В Tinder появились видеочаты
В Tinder появились видеочаты
"Нас не остановить". Супруга Решетника беременна в третий раз
"Нас не остановить". Супруга Решетника беременна в третий раз
У собравшегося стать президентом США обострение биполярного расстройства – СМИ
У собравшегося стать президентом США обострение биполярного расстройства – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Отмажет любимый адвокат". Преобразившаяся Лолита "украла" из магазина платье
"Отмажет любимый адвокат". Преобразившаяся Лолита "украла" из магазина платье
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской рассказала о своем состоянии
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской рассказала о своем состоянии
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
Собчак крупным планом показала травмированный нос. Фото
Собчак крупным планом показала травмированный нос. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS