В США зафиксирован новый рекорд по новым случаям коронавируса – почти 70 тыс. за сутки

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по общему количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки в США было подтверждено более 69 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает Reuters, это максимальный суточный прирост в Соединенных Штатах с начала эпидемии.

Общее количество подтвержденных случаев заражения в Штатах достигло 3 203 101 – это около четверти всех зарегистрированных случаев в мире. Уже третий день подряд в США регистрируется более 60 тыс. новых пациентов за сутки.

В девяти американских штатах – Аляске, Джорджии, Айдахо, Айове, Луизиане, Монтане, Огайо, Юте и Висконсине – в течение 10 июля были зафиксированы рекордные суточные приросты больных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12,49 млн, из них около 6,8 млн вылечились, более 560 тыс. умерли.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил 9 июля, что в большей части мира коронавирус не находится под контролем и ситуация становится хуже.