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В Сербии после массовых протестов передумали вводить комендантский час

Из-за вспышки коронавируса 7 июля президент Сербии Александр Вучич объявил о намерении ввести в Белграде комендантский час, что спровоцировало массовые протесты. 9 июля власти страны решили усилить карантин в столице, но отказались от идеи вводить комендантский час.

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Массовые протесты в Белграде продолжались три дня
Массовые протесты в Белграде продолжались три дня
Фото: EPA

Власти Сербии отказались от идеи вводить комендантский час из-за вспышки коронавируса после массовых акций протеста в стране.

Как сообщается на сайте сербского правительства, 9 июля состоялось заседание кризисного штаба под руководством премьер-министра Аны Брнабич. На заседании было принято решение ужесточить карантин в столице страны Белграде, где сложилась критическая эпидемическая ситуация. В частности, в городе запретили собрания с участием более 10 человек как в помещении, так и на открытом воздухе, и ограничили время работы торговых центров, магазинов и других общественных заведений – они должны быть закрыты с 21.00 до 6.00. 

Премьер отметила, что пока эти меры касаются только Белграда, введение карантина в других регионах будет зависеть от эпидемической ситуации. 

7 июля президент страны Александр Вучич заявил, что в столице из-за ситуации с коронавирусной инфекцией введут комендантский час. Он сообщил, что почти все больницы в Белграде переполнены.

Заявление Вучича спровоцировало массовые протесты в Белграде, которые продолжались три дня. Вечером 7 июля протестующим удалось ворваться в здание парламента

Брнабич сказала 9 июля, что введение комендантского часа было бы, безусловно, самой эффективной мерой для борьбы с распространением коронавируса, но правительство попыталось принять промежуточное решение, которое было бы оптимальным и для экономики, и для граждан. Она подчеркнула, что для введения полного запрета на передвижение потребуется объявить в стране чрезвычайное положение.

Пресс-служба МВД страны сообщила 9 июля, что в ходе протестов в разных городах 118 полицейских получили травмы, было задержано 153 человека. В заявление не упоминается об иностранцах, но министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в эфире Pink сказал, что нуждается в проверке информация якобы о задержании украинца. 

"Я прочитал, если эта информация верна, что украинский гражданин задержан здесь, на бульваре Александра Краля [в Белграде], во время протеста. Он приехал сюда вроде бы 3 июля. Наверное, во время эпидемии коронавируса он не как турист сюда приехал, значит, и не случайно попал на демонстрацию", – заявил Дачич. 

Местный сайт "Политика" со ссылкой на информацию главы МВД Небойши Стефановича сообщил 10 июля о двух задержанных во время протестов граждан Израиля. О задержании украинцев Стефанович не упоминал.

По данным минздрава Сербии на вечер 9 июля, коронавирус в стране подтвердили у 17 342 человек, 352 из них умерли. 

Теги: протесты, Сербия, комендантский час, карантин, Александр Вучич, Ивица Дачич, Белград, Ана Брнабич, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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