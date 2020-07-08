В столице Сербии вводят комендантский час из-за ситуации с COVID-19

Объявляя о комендантском часе в Белграде с понедельника по пятницу, президент Сербии Александр Вучич отметил, что белградские больницы переполнены больными коронавирусной инфекцией.

Вучич назвал самый тяжелый день за время эпидемии Фото: predsednik.rs

В столице Сербии Белграде из-за ситуации с коронавирусной инфекцией будет действовать комендантский час. Об этом 7 июля заявил в обращении к населению президент страны Александр Вучич, информирует сайт главы государства.

Описывая ситуацию с эпидемией COVID-19, Вучич сообщил, что почти все больницы в Белграде переполнены, а всего в Сербии госпитализировано почти 4 тыс. пациентов с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на инфекцию.

Глава сербского государства объявил, что с 8 июля все публичные мероприятия в Белграде будут запрещены, "комендантский час будет действовать с пятницы до понедельника".

7 июля Вучич охарактеризовал как "самый тяжелый день в Сербии" в связи со смертью 13 человек с COVID-19.

Президент Сербии также спрогнозировал для страны "трудную осень" из-за "самой тяжелой волны коронавируса".

15 марта из-за коронавируса в Сербии ввели чрезвычайное положение с комендантским часом. В апреле карантин начали ослаблять, а комендантский час отменили в мае.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,6 млн, из них более 6,3 млн вылечились, а более 540 тыс. умерли. В Сербии на 8 июля зарегистрировано почти 17 тыс. случаев COVID-19, скончалось 330 пациентов.