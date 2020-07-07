В Румынии двух депутатов оштрафовали за отказ надевать маски

Двое румынских депутатов отказались надеть маски во время посещения ресторана быстрого питания в Бухаресте, сотрудники заведения вызвали полицию.

В Румынии двум депутатам от Социал-демократической партии выписали штрафы из-за отказа надеть маску в общественном месте. Об этом 7 июля сообщает Digi 24.

Инцидент произошел утром 7 июля в ресторане быстрого питания в Бухаресте. Сотрудники заведения вызвали полицию, так как двое посетителей отказывались надевать защитные маски и пренебрежительно относились к работникам.

По приезду полицейские выяснили, что нарушителями оказались депутаты Адриан Соломон и Иоан Иринел Статива. Правоохранители попытались поговорить с нарушителями, но те в ответ начали оскорблять полицейских.

В результате правоохранители оштрафовали депутатов – одного на 1600 леев (10 тыс. грн), второго – на 1000 леев (6287 грн).

Карантин в Румынии ввели в конце марта в связи с пандемией COVID-19. Из дома было разрешено выходить только для поездки на работу или в магазин. С 15 мая в стране начали ослаблять карантин, а с июня открыли границы для ограниченного количества людей.

По данным Минздрава Румынии на 7 июля, в стране подтвержден COVID-19 у 29 620 человек, из них 1799 – умерли.