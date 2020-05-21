Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Высмеял венгерский язык: президента Румынии оштрафовали на €1000

Национальный совет по вопросам борьбы с дискриминацией Румынии оштрафовал главу государства Клауса Йоханниса на €1000. В одном из телевизионных выступлений он произнес речь на венгерском языке с карикатурным акцентом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Йоханнис убежден, что решение Национального совета по борьбе с дискриминацией Румынии является политическим
Йоханнис убежден, что решение Национального совета по борьбе с дискриминацией Румынии является политическим
Фото: EPA

Президента Румынии Клауса Йоханниса оштрафовали на 5000 леев (€1000) за высмеивание венгерского языка. Такое решение принял Национальный совет по борьбе с дискриминацией (CNCD) 20 мая.

"Заявление господина Йоханниса является актом дискриминации и нарушает право на достоинство на основе этнической или национальной принадлежности. К Йоханнису была применена санкция в виде штрафа в размере 5000 леев", – говорится в сообщении.

Йоханнис убежден, что решение Национального совета по борьбе с дискриминацией Румынии является политическим, он собирается обжаловать его в суде, сообщает пресс-служба главы государства. 

В конце апреля Йоханнис в одном из телевизионных выступлений обвинил оппозиционную Социал-демократическую партию (PSD) в готовности отдать Трансильванию Венгрии.

Свое выступление Йоханнис начал с приветствия PSD на венгерском языке, при этом название партии он произнес с карикатурным венгерским акцентом.

Йоханнис – этнический немец, потомок трансильванских саксов.

29 апреля впервые в истории сторонники образования венгерской автономии в составе Румынии добились прохождения законопроекта о создании венгерской автономии в Румынии через нижнюю палату парламента – Палату депутатов. 

Парламентарии одобрили законопроект по так называемой процедуре умолчания – документ считается принятым, если не высказано ни одно возражение. В соответствии с инициативой венгерский и румынский языки должны наравне использоваться в государственных учреждениях Секейского края – региона, где проживает венгерское меньшинство.

Временный президент Сената (верхней палаты парламента) Роберт Казанчук созвал экстренное заседание, на повестке которого был один вопрос – отклонение законопроекта об автономии. Днем 29 апреля 126 сенаторов высказались против принятия документа, "за" проголосовали только девять депутатов от Демократического союза венгров Румынии.

Теги: Румыния, Венгрия, Клаус Йоханнис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Принц Чарльз попросил британцев помочь фермерам собрать урожай
Принц Чарльз попросил британцев помочь фермерам собрать урожай
Loboda поздравила дочь с днем рождения. Поклонники заявили, что она перепутала дату
Loboda поздравила дочь с днем рождения. Поклонники заявили, что она перепутала дату
"Какая красивая!" Ротару поделилась новыми снимками
"Какая красивая!" Ротару поделилась новыми снимками
Кроуфорд поделилась рецептом любимого смузи
Кроуфорд поделилась рецептом любимого смузи
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS