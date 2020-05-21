Высмеял венгерский язык: президента Румынии оштрафовали на €1000

Национальный совет по вопросам борьбы с дискриминацией Румынии оштрафовал главу государства Клауса Йоханниса на €1000. В одном из телевизионных выступлений он произнес речь на венгерском языке с карикатурным акцентом.

Йоханнис убежден, что решение Национального совета по борьбе с дискриминацией Румынии является политическим Фото: EPA

Президента Румынии Клауса Йоханниса оштрафовали на 5000 леев (€1000) за высмеивание венгерского языка. Такое решение принял Национальный совет по борьбе с дискриминацией (CNCD) 20 мая.

"Заявление господина Йоханниса является актом дискриминации и нарушает право на достоинство на основе этнической или национальной принадлежности. К Йоханнису была применена санкция в виде штрафа в размере 5000 леев", – говорится в сообщении.

Йоханнис убежден, что решение Национального совета по борьбе с дискриминацией Румынии является политическим, он собирается обжаловать его в суде, сообщает пресс-служба главы государства.

В конце апреля Йоханнис в одном из телевизионных выступлений обвинил оппозиционную Социал-демократическую партию (PSD) в готовности отдать Трансильванию Венгрии.

Свое выступление Йоханнис начал с приветствия PSD на венгерском языке, при этом название партии он произнес с карикатурным венгерским акцентом.

Йоханнис – этнический немец, потомок трансильванских саксов.

29 апреля впервые в истории сторонники образования венгерской автономии в составе Румынии добились прохождения законопроекта о создании венгерской автономии в Румынии через нижнюю палату парламента – Палату депутатов.

Парламентарии одобрили законопроект по так называемой процедуре умолчания – документ считается принятым, если не высказано ни одно возражение. В соответствии с инициативой венгерский и румынский языки должны наравне использоваться в государственных учреждениях Секейского края – региона, где проживает венгерское меньшинство.

Временный президент Сената (верхней палаты парламента) Роберт Казанчук созвал экстренное заседание, на повестке которого был один вопрос – отклонение законопроекта об автономии. Днем 29 апреля 126 сенаторов высказались против принятия документа, "за" проголосовали только девять депутатов от Демократического союза венгров Румынии.