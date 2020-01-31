Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Землетрясение в Румынии ощутили в Одесской области

Землетрясение на территории румынского горного хребта Вранча распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Землетрясение на территории румынского горного хребта Вранча зафиксировали в 3.26 утра
Землетрясение на территории румынского горного хребта Вранча зафиксировали в 3.26 утра
Фото: ЕРА (архив)

Ночью 31 января в горах Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,1, которое распространилось на территорию Одесской области. Об этом проинформировал пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение на территории румынского горного хребта Вранча зафиксировали в 3.26 утра. Оно распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий, добавили в пресс-центре.

На сайте Главного центра специального контроля сообщили, что источник землетрясения находится за 123 км от границы с Украиной, на глубине 125 км.

Фото: gcsk.gov.ua
Фото: gcsk.gov.ua

Теги: Украина, землетрясение, Румыния, Одесская область
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Каменских поделилась снимком в купальнике
Каменских поделилась снимком в купальнике
  Momentary Bliss. Вышел клип Gorillaz. Видео
  Momentary Bliss. Вышел клип Gorillaz. Видео
"Это женская обида и злость". Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах
"Это женская обида и злость". Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах
  "Черкассы". Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео
  "Черкассы". Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS