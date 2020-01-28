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В Турции произошло новое землетрясение

В результате землетрясения магнитудой 4,8 в провинции Маниса на западе Турции никто не пострадал.

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Очаг толчков залегал на глубине 6,99 км
Очаг толчков залегал на глубине 6,99 км
Фото: ЕРА (архив)

28 января в провинции Маниса на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве страны (AFAD), пишет агентство Associated Press.

По данным AFAD, подземные толчки были зафиксированы в 14.26 по местному времени (13.26 по киевскому времени). Эпицентр находился в городе Кыркагач. Очаг толчков залегал на глубине 6,99 км.

Предварительно местные власти сообщили, что в результате землетрясения никто не пострадал.

24 января в 20.55 по местному времени (19.55 по Киеву) в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Оно затронуло провинции Малатья и Элазыг. После землетрясения было зафиксировано 228 толчков магнитудой 4,0 и выше. Толчки ощущались в 13 провинциях Турции и на севере Сирии. В результате землетрясения погиб 41 человек.

Теги: Турция, землетрясение
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