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На Дунае украинские пограничники задержали катер из Румынии

На румынском катере, который был задержан в украинской акватории реки Дунай, находилось два человека, которые "увлеклись рыбалкой", отметили в Госпогранслужбе Украины.

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Румынский катер был задержан украинскими пограничниками
Румынский катер был задержан украинскими пограничниками
Фото: dpsu.gov.ua

1 июня в Одесской области в районе города Килия на реке Дунай задержали катер из Румынии. Об этом 2 июня проинформировали в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

"Движение румынского гражданского моторного судна в украинском устье заметили пограничники, которые несли службу на мобильном плавучем посту. К указанному месту сразу отправился пограничный наряд на катере, который и задержал нарушителей. Как выяснилось впоследствии, двое граждан Румынии так увлеклись рыбалкой, что не заметили, как зашли во внутренние воды Украины", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что нарушителей государственной границы Украины привлекли к административной ответственности.

"После решения суда их ждет процедура реадмиссии с последующим запретом въезда на территорию Украины", – объяснили в пограничном ведомстве.

Дунай протекает по территории или является границей 10 государств: Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Болгарии, Румынии, Украины и Молдовы.

Теги: Украина, Румыния, граница, Госпогранслужба, пограничники, Одесская область, ГПСУ, Дунай, катер, рыбалка, реки
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