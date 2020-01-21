Кораблекрушение на Дунае. Суд в Будапеште снова отправил украинского капитана под домашний арест

Украинца Юрия С., управлявшего теплоходом Viking Sigyn в момент его столкновения с прогулочным судном Hableány, суд обязал носить устройство слежения и не покидать место проживания.

Для капитана круизного теплохода Viking Sigyn, украинца Юрия С., который в мае 2019 года на Дунае в Будапеште столкнулся с прогулочным судном Hableány, суд сменил меру пресечения с содержания под стражей на уголовный надзор (домашний арест). Об этом 20 января сообщил 24.hu адвокат Габор Тот.

По его словам, Юрию С. запретили покидать назначенное ему место жительства и обязали носить устройство слежения.

Спикер прокуратуры Будапешта Ференц Раб заявил, что решение суда противоречит позиции обвинения, но процессуальные варианты уже исчерпаны, информирует Hungary Today.

29 мая 2019 года возле моста Маргит в Будапеште теплоход Viking Sigyn протаранил прогулочное судно Hableány. Судно затонуло. На борту Hableány находилось 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, граждане Венгрии. Живыми из воды достали семерых человек.

11 июня южнокорейские и венгерские спасатели подняли со дна Дуная судно Hableány.

30 мая полиция Венгрии задержала гражданина Украины Юрия С., который управлял туристическим судном Viking Sigyn. Украинец отрицает свою вину в случившемся. 1 июня стало известно, что суд в Будапеште арестовал капитана на месяц. 12 июня суд согласился отпустить его под залог. Обвиняемый находился под домашним арестом.

В декабре украинского капитана повторно арестовали.

Прокуратура Венгрии просит суд приговорить Юрия С. к девяти годам лишения свободы.