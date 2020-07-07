Бразильский президент, отрицавший коронавирус, заразился им

Тест на COVID-19, который сдал президент Бразилии Жаир Болсонару, оказался положительным. Глава государства отправился в военный госпиталь.

Президент Бразилии Жаир Болсонару инфицирован коронавирусом, сообщает Globo.

Глава государства подтвердил утром 7 июля, что тест, который он сдал накануне, дал положительный результат. Президент отправился в военный госпиталь на МРТ, показатель насыщения легких составил 96%, что считается приемлемым.

Все мероприятия с участием Болсонару, запланированные на эту неделю, отменены.

6 июля президент почувствовал недомогание, температура поднялась до 38 ºС. Он заявил, что еще до получения результата тестов начал принимать гидроксихлорохин.

65-летний Болсонару считал угрозу COVID-19 преувеличенной (он называл болезнь "гриппчиком") и выступал против жестких мер по сдерживанию эпидемии.

В июне федеральный судья Ренато Борелли вынес решение, которым обязал президента носить маску во время участия в публичных мероприятиях.

Бразилия находится на втором месте в мире по общему количеству инфицированных коронавирусом (более 1,6 млн) и по числу умерших от инфекции (более 65 тыс.), уступая только США.

Болсонару стал вторым главой государства после князя Монако Альбера, у которого подтвердилось заражение коронавирусом SARS-CoV-2.