Бразильский президент, отрицавший коронавирус, заразился им

Президент Бразилии Жаир Болсонару инфицирован коронавирусом, сообщает Globo.
Глава государства подтвердил утром 7 июля, что тест, который он сдал накануне, дал положительный результат. Президент отправился в военный госпиталь на МРТ, показатель насыщения легких составил 96%, что считается приемлемым.
Все мероприятия с участием Болсонару, запланированные на эту неделю, отменены.
6 июля президент почувствовал недомогание, температура поднялась до 38 ºС. Он заявил, что еще до получения результата тестов начал принимать гидроксихлорохин.
65-летний Болсонару считал угрозу COVID-19 преувеличенной (он называл болезнь "гриппчиком") и выступал против жестких мер по сдерживанию эпидемии.
В июне федеральный судья Ренато Борелли вынес решение, которым обязал президента носить маску во время участия в публичных мероприятиях.
Бразилия находится на втором месте в мире по общему количеству инфицированных коронавирусом (более 1,6 млн) и по числу умерших от инфекции (более 65 тыс.), уступая только США.
Болсонару стал вторым главой государства после князя Монако Альбера, у которого подтвердилось заражение коронавирусом SARS-CoV-2.