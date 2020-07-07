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Застрявшие на трое суток в аэропорту Афин украинцы уже летят домой – посол Шутенко

16 граждан Украины, которых не пустили в Грецию из-за карантинных ограничений, спустя трое суток нахождения в полицейском изоляторе аэропорта города Афин летят обратно в Украину, заявил "ГОРДОН" Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Греции Сергей Шутенко.

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Сергей Шутенко: Какие советы дать украинцам, прежде чем ехать на отдых за границу? Читайте официальные источники информации, берите из них правдивые данные и пользуйтесь
Сергей Шутенко: Какие советы дать украинцам, прежде чем ехать на отдых за границу? Читайте официальные источники информации, берите из них правдивые данные и пользуйтесь
Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic / Facebook

16 украинцев, которых трое суток назад не пустили в Грецию из-за карантинных ограничений, поместив в полицейский изолятор аэропорта Афин, уже на пути домой. Об этом в комментарии интернет-изданию "ГОРДОН" заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Греции Сергей Шутенко.

Дипломат добавил, что всего таких украинцев было 17, но студентке, направлявшейся транзитом на учебу во Францию, разрешили въезд в Грецию.

"К счастью, сейчас, после всех этих дней и ночей, ситуация – на завершающей стадии. Сегодня вечером рейс Ryanair уже забрал группу украинцев назад, домой. Всего таких людей было 17, однако для одной студентки вчера удалось снять запрет на въезд в Грецию, так как она летела транзитом на обучение во Францию. Правда, когда она уже оказалась на территории Греции, выяснилось, что транзит тоже невозможен. Она пока остается в Греции, далее – возвращение домой", – рассказал Шутенко.

По словам посла, украинцы, отправившиеся сейчас на отдых в Грецию, не ознакомились с информацией в официальных источниках и были не в курсе, что туристов из Украины пока в эту страну не пускают.

"Почему украинцы не приняли во внимание, что Греция пока не пускает к себе граждан из нашей страны? Украинский МИД всевозможными средствами информировал об этом наших граждан. Однако у нас почему-то вместо официальных источников срабатывает "сарафанное радио". Не все смотрят нашу интерактивную карту, которую мы ежедневно обновляем в случае изменения каких-то критериев въезда в те или иные страны. Не все из тех, кто планирует, в частности, путешествие в Грецию, читают сообщения на официальном сайте посольства, хотя там висит: внимание, запрет въезда в Грецию! Зато верят "сарафанному радио". Как нам сообщила одна пассажирка: "А мне подруга сказала, что украинцев пускают, она сама видела, вот я и поехала". Единственное – она забыла добавить, что сейчас в Грецию пускают только украинцев с видом на жительство", – подчеркнул Шутенко.

Он добавил, что за время действия карантинных мер из-за эпидемии коронавируса это уже третий подобный случай с украинцами, пытавшимися въехать в другие страны.

"За время карантина это уже третий подобный случай. Просто на этот раз люди, которые оказались в изоляторе аэропорта, сделали из этого сенсацию. Хотя мы после и первого, и второго раза били тревогу: пожалуйста, обратите внимание, вас в страну не пустят. Надеюсь, больше такого не произойдет, но... Существует вероятность, что снова прилетят авиарейсы. Есть опасения, что опять придется работать в режиме: смену в изоляторе сдал – смену в изоляторе принял. Категория людей, которые не желают верить официальным источникам и с ними считаться, никуда не денется", – отметил Шутенко.

Дипломат добавил, что страны Евросоюза постоянно собирают и обновляют информацию о правилах въезда во время карантина.

"Как формируется список стран, гражданам которых разрешен въезд? В Киеве, в частности, расположены дипломатические учреждения почти всех стран Евросоюза. Они четко отслеживают эпидемиологическую ситуацию с распространением коронавируса и, соответственно, вносят коррективы в свои правила въезда. На основании этой информации страны ЕС решают, пускать или нет. Например, вчера было принято решение о закрытии границ с Сербией. Они открылись, пошли колонны туристов, и вот вчера появился анонс: границы Греции с Сербией из-за вспышки коронавируса в последней закрываются. То есть любые списки – не догма, они пересматриваются каждые две недели в соответствии с ситуацией в стране", – рассказал Шутенко.

Посол призвал украинцев, прежде чем планировать в ближайшее время отдых за рубежом, внимательно ознакомиться с правилами въезда в страну, которые указаны на официальных сайтах в том числе украинских дипломатических ведомств.

"Какие советы могу дать украинцам, прежде чем сейчас ехать на отдых за границу? Понятно, что у каждого есть много друзей и знакомых, которые могут что-то посоветовать или сказать "не смотри на запреты". Однако призываю всех пользоваться официальными источниками. Это как заниматься самолечением: соседка сказала, что эта таблетка поможет, но лучше все же пойти к врачу и взять официальный рецепт. Читайте официальные источники информации, берите из них правдивые данные и пользуйтесь, планируя поездку за границу", – резюмировал Шутенко.

17 украинцев прибыли в Афины двумя рейсами: авиакомпаний Ryanair и Wizz Air вечером 4 июля. Во время паспортного контроля гражданам Украины было отказано во въезде в Грецию из-за карантинных ограничений. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей восьми и девяти лет. Украинцев отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта и разместили в камерах, где они провели уже три ночи.

Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз с 1 июля. В то же время в рекомендациях Европейского совета указано, что страны ЕС могут разрешать поездки определенным категориям путешественников из стран высокого риска COVID-19, в частности студентам, следующим к месту учебы.

Теги: Греция, аэропорт, туристы, карантин, Афины, посольство Украины
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