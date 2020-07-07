Кулеба заявил, что украинцы из Греции не будут депортированы

В случае, если бы украинцам, которые застряли в аэропорту Афин, поставили в паспорт отметку о депортации, они бы не смогли путешествовать в страны Евросоюза, отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

12 граждан Украины, которые застряли в аэропорту Афин, сегодня вечером должны вернуться в Украину. Об этом на брифинге 7 июля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Комментируя инцидент в аэропорту греческой столицы, он отметил, что это уже второй подобный случай.

"Первый обошелся без шума, но такая ситуация уже была… К сожалению, несмотря на наши усилия, первая ситуация не стала уроком для авиакомпаний, и они продолжили брать на борт граждан Украины, по сути, заранее зная, что их не пустят на территорию страны ЕС", – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что для 12 граждан Украины, которые застряли в Афинах, забронированы билеты на два авиарейса компании Ryanair. "Первый вылет запланирован на 17.10, второй – на 21.55. Наше посольство в Ирландии очень много коммуницировало с Ryanair, чтобы эти рейсы состоялись", – заявил чиновник.

По его словам, украинское посольство в Греции "активно работает с местными органами власти, чтобы нашим гражданам не поставили отметку о депортации в паспорт и таким образом сохранили им возможность дальнейших путешествий в страны Европейского союза".

"По состоянию на сейчас мы договорились, что депортацию они не получат. По моему поручению консулы во время вылета будут контролировать, чтобы именно так все и произошло", – заключил он.

17 украинцев прибыли в Афины двумя рейсами авиакомпаний Ryanair и Wizz Air вечером 4 июля. Во время паспортного контроля гражданам Украины отказали во въезде в Грецию из-за карантинных ограничений и задержали. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей восьми и девяти лет. Украинцев отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта и разместили в камерах, где они провели уже две ночи. Позже одной из украинок – студентке Анне Левковской – в порядке исключения разрешили въехать на территорию страны.

В МИД Украины сообщили, что вернуться украинцы могут только прямыми обратными рейсами Афины – Киев 7 июля.

Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз с 1 июля. В то же время в рекомендациях Европейского совета указано, что страны ЕС могут разрешать поездки определенным категориям путешественников из стран высокого риска COVID-19, в частности студентам, следующим к месту учебы.