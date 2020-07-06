Прилетевшие в Грецию украинцы вторую ночь провели в полицейском изоляторе

Украинцы, которых не впустили в Грецию из-за карантинных ограничений, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорту Афин. Об этом сообщает "Европейская правда".
После посещения украинского консула им предоставили матрасы – первую ночь в изоляторе они спали на пустых кроватях.
Украинцы рассказали, что авиакомпания Wizz Air передала для своих пяти пассажиров бутерброды и воду. Компания Ryanair пока не отреагировала на происшествие.
Местные правоохранители разрешают под наблюдением выходить в местный магазин для покупки еды.
Паспорта и чемоданы с вещами людям пока не вернули, вещи отдали только одной женщине, которая прилетела с двумя внуками.
По данным издания, в изоляторе кроме украинцев находятся также граждане Грузии, Албании, Колумбии и США. Некоторые из них уже отправились на родину.
В посольстве Украины в Греции сообщили, что вернуться украинцы могут только прямыми обратными рейсами Афины – Киев. Вероятнее всего, это произойдет вечером 7 июля.
Условия возврата неизвестны – билеты украинцы пока не покупали.
17 украинцев прибыли в Афины двумя рейсами: авиакомпаний Ryanair и Wizz Air вечером 4 июля. Во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей восьми и девяти лет. Их отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта и разместили в камерах.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что занимаются этим делом.