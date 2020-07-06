Прилетевшие в Грецию украинцы вторую ночь провели в полицейском изоляторе

17 украинцев, которые находятся в полицейском изоляторе в аэропорту Афин, могут вылететь на родину 7 июля.

Вещи отдали только женщине, которая прилетела с двумя внуками Фото: eurointegration.com.ua

Украинцы, которых не впустили в Грецию из-за карантинных ограничений, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорту Афин. Об этом сообщает "Европейская правда".

После посещения украинского консула им предоставили матрасы – первую ночь в изоляторе они спали на пустых кроватях.

Украинцы рассказали, что авиакомпания Wizz Air передала для своих пяти пассажиров бутерброды и воду. Компания Ryanair пока не отреагировала на происшествие.

Местные правоохранители разрешают под наблюдением выходить в местный магазин для покупки еды.

Паспорта и чемоданы с вещами людям пока не вернули, вещи отдали только одной женщине, которая прилетела с двумя внуками.

По данным издания, в изоляторе кроме украинцев находятся также граждане Грузии, Албании, Колумбии и США. Некоторые из них уже отправились на родину.

В посольстве Украины в Греции сообщили, что вернуться украинцы могут только прямыми обратными рейсами Афины – Киев. Вероятнее всего, это произойдет вечером 7 июля.

Условия возврата неизвестны – билеты украинцы пока не покупали.

17 украинцев прибыли в Афины двумя рейсами: авиакомпаний Ryanair и Wizz Air вечером 4 июля. Во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей восьми и девяти лет. Их отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта и разместили в камерах.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что занимаются этим делом.