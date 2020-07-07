Кулеба рассказал, в какие страны могут поехать украинцы во время пандемии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что 23 страны мира открыты для украинцев, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Несмотря на то, что Украина не соответствует требованиям для беспрепятственных путешествий в страны Шенгенской зоны, некоторым категориям граждан Украины разрешен въезд в страны Евросоюза. Об этом на брифинге 7 июля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он уточнил, что въезд для граждан Украины разрешен в 23 страны.

"Эти государства включают те, для въезда в которые нужна виза, и те, где действуют определенные карантинные ограничения. Это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Южная Корея. Это самые популярные направления. Оставшиеся страны – не менее прекрасны, но менее привлекательны для украинских путешественников. Это Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова", – сказал министр.

Кулеба добавил, что "возникает много вопросов о посещении стран Шенгенской зоны и стран Евросоюза".

"Действительно, Украина сейчас не соответствует критериям, которые определены ЕС, чтобы государство попадало в условный зеленый список, но даже из этого запрета есть восемь исключений, восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию ЕС даже при существующем запрете", – отметил глава МИД.

По его словам, под исключение попадают медицинские работники и медицинские исследователи, специалисты по уходу за пожилыми людьми, а также граждане, которым нужна срочная медицинская помощь.

"Вторая группа – это пограничники, третья группа – перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости. В первую очередь речь идет о водителях грузовых автомобилей. Четвертая группа – дипломаты, сотрудники полиции при исполнении должностных обязанностей, представители служб гражданской защиты, представители международных организаций, международных военных контингентов. Пятая группа – лица, следующие транзитом. Следующая группа – лица, следующие с туристической целью или по другим рабочим вопросам, или имеющие другой экономический интерес. Последняя группа – лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные причины", – рассказал он.

Кулеба добавил, что Министерство здравоохранения Украины и МИД "постоянно предоставляют Европейскому союзу обновленные данные о ситуации в Украине". "Мы будем делать все, чтобы Украина как можно скорее оказалась в зеленом списке", – подчеркнул министр.

Кулеба выступил с разъяснениями о въезде украинцев в иностранные государства на фоне скандала, который произошел в Греции. 4 июля 17 граждан Украины прибыли в Афины рейсами авиакомпаний Ryanair и Wizz Air. Во время паспортного контроля украинцам отказали во въезде в Грецию из-за карантинных ограничений и задержали. Их отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта и разместили в камерах, где они провели две ночи.

В МИД Украины сообщили, что вернуться украинцы могут только прямыми обратными рейсами Афины – Киев 7 июля.