ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба рассказал, в какие страны могут поехать украинцы во время пандемии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что 23 страны мира открыты для украинцев, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба напомнил, в какие страны могут ездить украинцы
Кулеба напомнил, в какие страны могут ездить украинцы
Фото: EPA

Несмотря на то, что Украина не соответствует требованиям для беспрепятственных путешествий в страны Шенгенской зоны, некоторым категориям граждан Украины разрешен въезд в страны Евросоюза. Об этом на брифинге 7 июля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он уточнил, что въезд для граждан Украины разрешен в 23 страны.

"Эти государства включают те, для въезда в которые нужна виза, и те, где действуют определенные карантинные ограничения. Это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Южная Корея. Это самые популярные направления. Оставшиеся страны – не менее прекрасны, но менее привлекательны для украинских путешественников. Это Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова", – сказал министр.

Кулеба добавил, что "возникает много вопросов о посещении стран Шенгенской зоны и стран Евросоюза".

"Действительно, Украина сейчас не соответствует критериям, которые определены ЕС, чтобы государство попадало в условный зеленый список, но даже из этого запрета есть восемь исключений, восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию ЕС даже при существующем запрете", – отметил глава МИД.

По его словам, под исключение попадают медицинские работники и медицинские исследователи, специалисты по уходу за пожилыми людьми, а также граждане, которым нужна срочная медицинская помощь.

"Вторая группа – это пограничники, третья группа – перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости. В первую очередь речь идет о водителях грузовых автомобилей. Четвертая группа – дипломаты, сотрудники полиции при исполнении должностных обязанностей, представители служб гражданской защиты, представители международных организаций, международных военных контингентов. Пятая группа – лица, следующие транзитом. Следующая группа – лица, следующие с туристической целью или по другим рабочим вопросам, или имеющие другой экономический интерес. Последняя группа – лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные причины", – рассказал он.

Кулеба добавил, что Министерство здравоохранения Украины и МИД "постоянно предоставляют Европейскому союзу обновленные данные о ситуации в Украине". "Мы будем делать все, чтобы Украина как можно скорее оказалась в зеленом списке", – подчеркнул министр.

Кулеба выступил с разъяснениями о въезде украинцев в иностранные государства на фоне скандала, который произошел в Греции. 4 июля 17 граждан Украины прибыли в Афины рейсами авиакомпаний Ryanair и Wizz Air. Во время паспортного контроля украинцам отказали во въезде в Грецию из-за карантинных ограничений и задержали. Их отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта и разместили в камерах, где они провели две ночи.

В МИД Украины сообщили, что вернуться украинцы могут только прямыми обратными рейсами Афины – Киев 7 июля.

Теги: США, Украина, Иран, Ирак, Турция, Египет, МИД, Беларусь, Греция, Великобритания, Афганистан, Тунис, Южная Корея, МИД Украины, туризм, Мексика, Сербия, Албания, Черногория, Кения, Замбия, Дмитрий Кулеба, Танзания, Эфиопия, Бурунди, Южный Судан, Евросоюз, Северная Македония, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Сейшельские острова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Заботливый сын". Яма в день рождения мамы пообещал вылечить ее
"Заботливый сын". Яма в день рождения мамы пообещал вылечить ее
Торт, шары и лепестки роз. 26-летняя дочь Уиллиса отмечает шесть лет трезвости
Торт, шары и лепестки роз. 26-летняя дочь Уиллиса отмечает шесть лет трезвости
"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове
"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове
"Страсть все безумнее". Кошевой рассказал о семейной жизни
"Страсть все безумнее". Кошевой рассказал о семейной жизни
  YAYA. Tekashi 6ix9ine, которому грозило 47 лет тюрьмы, в анимационном клипе предстал в образе ребенка. Видео
  YAYA. Tekashi 6ix9ine, которому грозило 47 лет тюрьмы, в анимационном клипе предстал в образе ребенка. Видео
Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала
Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала
"Котики". Каменских показала поцелуй с Потапом
"Котики". Каменских показала поцелуй с Потапом
Жена Dzidzio певица Slavia показала, как отдыхает на яхте
Жена Dzidzio певица Slavia показала, как отдыхает на яхте
  N.U.M. Алина Паш в новом клипе показала этнический образ и концертное выступление. Видео
  N.U.M. Алина Паш в новом клипе показала этнический образ и концертное выступление. Видео
"Крутая ты, Маша". Ефросинина поделилась статусным достижением
"Крутая ты, Маша". Ефросинина поделилась статусным достижением
"Нет ничего подобного йоге на пляже". Спирс в маске показала асаны
"Нет ничего подобного йоге на пляже". Спирс в маске показала асаны
"Грудная клетка не принимала воздух". Седокова травмировалась на съемках клипа
"Грудная клетка не принимала воздух". Седокова травмировалась на съемках клипа
"Старушка дает жару". Топлес-селфи 61-летней Мадонны на костылях вызвало дискуссию в соцсетях
"Старушка дает жару". Топлес-селфи 61-летней Мадонны на костылях вызвало дискуссию в соцсетях
  "Східняк". Вышел трейлер комедии об участнике АТО с Бенюком. Видео
  "Східняк". Вышел трейлер комедии об участнике АТО с Бенюком. Видео
Лохан показала свое детское фото
Лохан показала свое детское фото
"Боже, держись". Заразившаяся коронавирусом Анита Цой записала видео из больничной палаты
"Боже, держись". Заразившаяся коронавирусом Анита Цой записала видео из больничной палаты
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Жиза". Педан поделился пляжными снимками
"Жиза". Педан поделился пляжными снимками
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS