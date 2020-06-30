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Совет Евросоюза рекомендовал с 1 июля отменить ограничения на въезд из 14 стран. Украины в списке нет

Ограничения на въезд в Евросоюз Совет ЕС рекомендовал отменить с 1 июля для Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

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Список стран в Евросоюзе намерены пересматривать каждые две недели
Список стран в Евросоюзе намерены пересматривать каждые две недели
Фото: ЕРА

Совет Европейского союза 30 июня принял решение рекомендовать странам ЕС отменить с 1 июля введенные из-за коронавируса ограничения на въезд граждан из 14 стран. Об этом проинформировал сайт Совета Евросоюза.

В списке Украины нет: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

"Ограничения на поездки должны быть сняты для стран, перечисленных в рекомендации, этот список пересматривается и в зависимости от обстоятельств обновляется каждые две недели", – говорится в сообщении Совета Евросоюза.

В пресс-релизе отмечается, что речь идет о внешних границах Европейского союза.

Отдельно Совет ЕС упоминает Китай. Ограничения в отношении граждан этой страны рекомендуется снять "при условии подтверждения взаимности".

В решении уточняется, что некоторых граждан члены Евросоюза имеют право пускать на свою территорию. В частности, в зону смогут попасть украинцы, имеющие право на проживание в ЕС, дипломаты и члены семей граждан Евросоюза.

В марте большинство стран, в том числе Украина, закрыли свои границы в связи с распространением COVID-19.

С 1 июля Европейский союз начнет снимать ограничения для граждан стран, где эпидемическая ситуация схожа с ЕС или лучше, с расчетом, что эти страны также начнут впускать граждан ЕС.

С начала июня в Украине наблюдается рост уровня инфицирования коронавирусом. По состоянию на 30 июня в стране официально подтверждено 44 334 случая заражения, 19 115 человек вылечились, а 1159 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 10,3 млн, из них более 5,23 млн вылечились, а более 505,5 тыс. умерли.

Теги: Украина, Совет ЕС, карантин, Европейский союз, ограничения, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, границы
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