Эстония до 14 июля продлила запрет на авиасообщение с рядом стран, в том числе с Украиной

Возобновление авиационного сообщения Эстонии с другими странами будет зависеть от дальнейшего уровня заболеваемости на их территории, сообщили в министерстве экономики и инфраструктуры Эстонии.

Эстония продлила запрет на авиасообщение с Украиной, Россией, Беларусью, Португалией и Швецией Фото: depositphotos.com

Эстония продлила запрет на возобновление авиационного сообщения с Украиной до 14 июля. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и инфраструктуры Эстонии.

"Вирус не исчез, и необходимо отслеживать ситуацию в других странах. В Европе есть места, где число инфекций значительно возросло, поэтому мы продолжим действие ограничения, вступившего в силу 18 мая", – заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Решение о возобновлении и запрете авиасообщения принимают на основе уровня заболеваемости в странах. Для открытия маршрутов с Эстонией количество инфицированных должно составлять 25 или менее на 100 тыс. жителей в течение последних 14 дней.

В министерстве отметили, что также продлен запрет на возобновление авиасообщения с Россией, Беларусью, Португалией и Швецией.

Возобновление авиационного сообщения между странами будет зависеть от дальнейшего уровня заболеваемости в них.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.