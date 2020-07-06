Застрявшие в аэропорту Афин украинцы должны вернуться на родину 7 июля – МИД Украины

Украинские консулы работают с компетентными органами Греции по вопросу улучшения условий пребывания 17 украинцев, которых не пустили в страну из-за карантинных ограничений.

17 украинцев, которые с 4 июля находятся в аэропорту Афин, должны вернуться в Украину 7 июля. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"По состоянию на утро 6 июля граждане Украины, которым было отказано во въезде 4 июля, находятся на территории полицейского участка аэропорта Афин и ожидают возвращения в Украину. По информации посольства Украины в Греции, вылет наших соотечественников запланирован на вторник, 7 июля", – сказал Погорельцев.

Он отметил, что украинские консулы работают с "компетентными органами" Греции по вопросу улучшения условий пребывания украинцев. В первую очередь речь идет о бабушке с двумя внуками и возможном размещении их в гостинице.

17 украинцев прибыли в Афины двумя рейсами: авиакомпаний Ryanair и Wizz Air вечером 4 июля. Во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну из-за карантинных ограничений. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей восьми и девяти лет. Их отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта и разместили в камерах, где они провели уже две ночи.

В посольстве Украины в Греции сообщили, что вернуться украинцы могут только прямыми обратными рейсами Афины – Киев.