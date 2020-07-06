Одной из украинок, задержанных в Афинах, позволили пересечь границу ЕС

Студентке из Украины Анне Левковской разрешили въезд в Грецию в порядке исключения. Она была в группе украинцев, которых задержали в аэропорту Афин и запретили пересекать границу Евросоюза из-за карантинных ограничений.

Одной гражданке Украины, задержанной в аэропорту Афин, разрешили въезд на территорию Европейского союза. Об этом "Европейской правде" сообщили 6 июля в посольстве Украины в Греции.

"На основании ходатайства посольства и адвоката получено разрешение на въезд в Грецию в качестве исключения для студентки, киевлянки Анны Левковской", – заявили в дипмиссии.

Сейчас с представителем французской полиции в Греции выясняется вопрос о наличии оснований для поездки Левковской во Францию, добавили дипломаты.

17 украинцев прибыли в Афины двумя рейсами: авиакомпаний Ryanair и Wizz Air вечером 4 июля. Во время паспортного контроля гражданам Украины было отказано во въезде в Грецию из-за карантинных ограничений. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей восьми и девяти лет. Украинцев отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта и разместили в камерах, где они провели уже две ночи.

В МИД Украины сообщили, что вернуться украинцы могут только прямыми обратными рейсами Афины – Киев 7 июля.